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Єгипет остаточно відхрестився від Сектора Гази – The Wall Street Journal

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Єгипет остаточно відхрестився від Сектора Гази – The Wall Street Journal
Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі озвучив свою позицію щодо Сектора Гази
фото: maspero

Єгипет відмовився від пропозиції США забезпечувати безпеку в Газі після закінчення війни

 

Єгипет не хоче спільно працювати та підтримувати плани Ізраїлю щодо конфлікту у Секторі Гази. Так, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі на зустрічі з директором Центрального розвідувального управління США Вільямом Бернсом відповів відмовою на пропозицію стежити за безпекою в Секторі Газа до приходу до влади палестинської адміністрації у разі поразки радикального палестинського руху ХАМАС. Про це повідомила газета The Wall Street Journal із посиланням на єгипетських чиновників.

За їхніми даними, Бернс обговорював цей план із єгипетським лідером та головою управління спільної розвідки Єгипту Аббасом Камелем під час візиту до Каїру. Ас-Сісі заявив директору ЦРУ, що його країна не має наміру брати участь у знищенні ХАМАСу, оскільки потребує цього збройного угруповання для захисту свого кордону з сектором Газа, пояснив неназваний співрозмовник видання.

Раніше канцелярія Ас-Сісі повідомила, що на зустрічі з Бернсом було обговорено питання припинення вогню для захисту цивільного населення та гуманітарну допомогу мешканцям Гази. Зі свого боку Бернс підтвердив прагнення продовжувати координуватися з єгипетською стороною з метою врегулювання нинішньої кризи.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Єгипту Мостафа Мадбулі заявив, що Каїр прагне захистити свою землю та суверенітет за будь-яку ціну, відкинувши заклики Ізраїлю щодо переселення палестинців із Гази до Синайської пустелі. Про це пише Middle East Monitor.Прем'єр-міністр Єгипту додав, що його країна ніколи не дозволить іншій країні нав'язувати проблеми: «Єгипет не дозволить, щоб нам щось нав'язували чи за наш рахунок вирішували регіональні проблеми». Крім того, він заявив, що рішення про створення двох держав є комплексним рішенням, яке може гарантувати мир у регіоні.

Раніше стало відомо, що єгипетська армія розмістила танки, бронемашини та «десятки транспортних засобів» біля контрольно-пропускного пункту «Рафах» на кордоні із Сектором Гази. Про це пише The Times of Israel, посилаючись на фото з місця подій. Розміщення важкої техніки у КПП може бути пов'язане з побоюваннями Каїра щодо можливого напливу десятків тисяч біженців із Сектору Газа, припускає видання. Досі Єгипет тримав кордон закритим, пропускаючи до Гази лише вантажівки з гуманітарною допомогою.

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Теги: міністр населення суверенітет кордон ХАМАС вантажівки армія Єгипет Ізраїль танки

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