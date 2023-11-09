Єгипет остаточно відхрестився від Сектора Гази – The Wall Street Journal

Єгипет відмовився від пропозиції США забезпечувати безпеку в Газі після закінчення війни

Єгипет не хоче спільно працювати та підтримувати плани Ізраїлю щодо конфлікту у Секторі Гази. Так, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі на зустрічі з директором Центрального розвідувального управління США Вільямом Бернсом відповів відмовою на пропозицію стежити за безпекою в Секторі Газа до приходу до влади палестинської адміністрації у разі поразки радикального палестинського руху ХАМАС. Про це повідомила газета The Wall Street Journal із посиланням на єгипетських чиновників.

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За їхніми даними, Бернс обговорював цей план із єгипетським лідером та головою управління спільної розвідки Єгипту Аббасом Камелем під час візиту до Каїру. Ас-Сісі заявив директору ЦРУ, що його країна не має наміру брати участь у знищенні ХАМАСу, оскільки потребує цього збройного угруповання для захисту свого кордону з сектором Газа, пояснив неназваний співрозмовник видання.

Раніше канцелярія Ас-Сісі повідомила, що на зустрічі з Бернсом було обговорено питання припинення вогню для захисту цивільного населення та гуманітарну допомогу мешканцям Гази. Зі свого боку Бернс підтвердив прагнення продовжувати координуватися з єгипетською стороною з метою врегулювання нинішньої кризи.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Єгипту Мостафа Мадбулі заявив, що Каїр прагне захистити свою землю та суверенітет за будь-яку ціну, відкинувши заклики Ізраїлю щодо переселення палестинців із Гази до Синайської пустелі. Про це пише Middle East Monitor.Прем'єр-міністр Єгипту додав, що його країна ніколи не дозволить іншій країні нав'язувати проблеми: «Єгипет не дозволить, щоб нам щось нав'язували чи за наш рахунок вирішували регіональні проблеми». Крім того, він заявив, що рішення про створення двох держав є комплексним рішенням, яке може гарантувати мир у регіоні.

Раніше стало відомо, що єгипетська армія розмістила танки, бронемашини та «десятки транспортних засобів» біля контрольно-пропускного пункту «Рафах» на кордоні із Сектором Гази. Про це пише The Times of Israel, посилаючись на фото з місця подій. Розміщення важкої техніки у КПП може бути пов'язане з побоюваннями Каїра щодо можливого напливу десятків тисяч біженців із Сектору Газа, припускає видання. Досі Єгипет тримав кордон закритим, пропускаючи до Гази лише вантажівки з гуманітарною допомогою.