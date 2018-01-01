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    Україна знизила транзит нафти до Європи

    Транзит нафти в січні впав на 21,2%
    Транзит нафти по території України трубопровідним транспортом у країни Європи в січні впав на 21,2% (на 280,5 тисяч тонн), у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, - до 1,045 млн т. Про це свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості, пише Інтерфакс. Відзначається, що обсяг транспортування нафти на нафтопереробні
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    Видобуток нафти
    Видобуток нафти

    Транзит нафти в січні впав на 21,2%

    Транзит нафти по території України трубопровідним транспортом у країни Європи в січні впав на 21,2% (на 280,5 тисяч тонн), у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, - до 1,045 млн т.

    Про це свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості, пише Інтерфакс.

    Відзначається, що обсяг транспортування нафти на нафтопереробні заводи (НПЗ) України в січні склав 174 тис. тонн, що на 48,2% (на 56,6 тисяч тонн) більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

    Таким чином, у січні частка транзитного обсягу в загальному транспортуванні нафти (1,219 млн т) склала 85,7%, частка перекачування на НПЗ країни - 14,3%.

    Як повідомляв «Главком», російський газовий монополіст «Газпром» з 1 по 17 лютого збільшив транзит природного газу через територію України на 21,7%.

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