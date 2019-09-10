Українці торік задекларували понад 94 млрд грн доходів — ДПС



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Значну частину доходів українці отримали з-за кордону — 18,8 мільярда гривень

За підсумками кампанії з декларування доходів, отриманих у 2018 році, українці задекларували 94,4 мільярда гривень доходів.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

Загалом, декларації про доходи та майновий стан в Україні подали 596 тисяч українців. Вони самостійно визначили та заплатили 3,4 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб та 485 мільйонів гривень військового збору.

Значну частину доходів українці отримали з-за кордону — 18,8 мільярда гривень, спадщини українці отримали на 7,5 мільярда гривень, доходи від продажу нерухомості склали 6,1 мільярда гривень, а доходи від здавання нерухомості в оренду — 2,3 мільярда гривень.

«Надходження податку на доходи фізичних осіб від сплати задекларованих громадянами доходів є одним із резервів наповнення місцевих бюджетів. Тому громадяни мають розуміти, що, подаючи декларацію та сплачуючи цей податок, вони підтримують саме місцевий бюджет, який формує соціальну політику регіону», — прокоментував результати кампанії з декларування доходів голова податкової Сергій Верланов.