Українці у жовтні купили на $92 млн більше валюти, ніж продали



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Загалом у жовтні українці купили у банках 1,5 мільярда доларів

У жовтні 2019 року обсяги купівлі валюти населенням перевищили обсяги її продажу на 92 мільйони доларів.

Такі дані наводить Національний банк України.

Загалом у жовтні українці купили у банках 1,5 мільярда доларів, а продали банкам 1,42 мільярда доларів.

Обсяги купівлі валюти у жовтні були найбільшими від початку 2019 року, перевищивши попередній рекорд, встановлений у липні на 4 мільйони доларів.

Нагадаємо, Національний банк України збільшив планові обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку. У IV кварталі 2019 року НБУ має намір купувати на міжбанківському валютному ринку до 30 млн доларів в день для нарощування міжнародних резервів України. Це на 10 млн доларів більше кількісного індикатора, який діяв у II-III кварталах 2019 року.