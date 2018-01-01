Українці з лютого можуть ставати власниками цінних паперів іноземних компаній

Українці від 6 лютого можуть вільно продавати, дарувати чи передавати у спадок цінні папери

В Україні кожен громадянин тепер може придбати цінні папери із закордонних бірж, які раніше були доступні лише великим інвесторам. Так українці, наприклад, можуть придбати акції американської корпорації Microsoft. Про це повідомляє Національний депозитарій України. Українці від 6 лютого 2018-го, коли набуло чинності рішення «Про



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Українці від 6 лютого можуть вільно продавати, дарувати чи передавати у спадок цінні папери

В Україні кожен громадянин тепер може придбати цінні папери із закордонних бірж, які раніше були доступні лише великим інвесторам. Так українці, наприклад, можуть придбати акції американської корпорації Microsoft.

Про це повідомляє Національний депозитарій України.

Українці від 6 лютого 2018-го, коли набуло чинності рішення «Про внесення змін до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України», можуть вільно продавати, дарувати чи передавати у спадок цінні папери.

«Нам потрібно пожвавити український ринок цінних паперів. Один із способів — забезпечити інвесторам ефективну інфраструктуру для придбання зарубіжних активів. Рішення про спрощення доступу іноземних цінних паперів грає в цьому процесі одну з головних ролей», — сказав голова правління НДУ Міндаугас Бакас.

За словами Бакаса, цим рішенням спростилася процедура входу цінних паперів на ринок України. Тепер все що необхідно зробити емітенту для отримання дозволу на допуск цінних паперів іноземної компанії — це заповнити стандартну форму заявки.

Збір іншої інформації і введення на український фондовий ринок здійснює депозитарій.