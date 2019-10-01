  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Українські підземні сховища газу на сьогодні заповнені на 65%

    • Розсилка
    На території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м. - Українські підземні сховища газу на сьогодні заповнені на 65%
    На території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

    Україна накопичила у підземних сховищах понад 20 млрд куб. м газу

    Україна станом на 29 вересня накопичила у підземних сховищах  20,366 млрд куб. м газу.

    Про це повідомляє пресслужба АТ «Укртрансгаз».

    За останніми даними, за добу в підземні сховища було закачано 69,25 млн куб. м газу.

    Читайте також

    «З ПСГ України газ протягом звітної доби не відбирався. При цьому в даних за 29 вересня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 41,32 млн куб. м, з Угорщини - 19,48 млн куб. м, з Польщі - 6,56 млн куб. м газу», - йдеться у повідомленні.

    Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 65%.

    Додамо, що на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

    Як повідомлялося, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. Нафтогаз у вересні на 3% знизить ціну на газ для потреб населення - до 4493,64 грн за тис. куб. м.

    Читайте також
    газ Нафтогаз України Україна Укртрансгаз населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ