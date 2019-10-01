Українські підземні сховища газу на сьогодні заповнені на 65%



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На території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Україна накопичила у підземних сховищах понад 20 млрд куб. м газу

Україна станом на 29 вересня накопичила у підземних сховищах 20,366 млрд куб. м газу.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Укртрансгаз».

За останніми даними, за добу в підземні сховища було закачано 69,25 млн куб. м газу.

«З ПСГ України газ протягом звітної доби не відбирався. При цьому в даних за 29 вересня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 41,32 млн куб. м, з Угорщини - 19,48 млн куб. м, з Польщі - 6,56 млн куб. м газу», - йдеться у повідомленні.

Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 65%.

Додамо, що на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Як повідомлялося, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. Нафтогаз у вересні на 3% знизить ціну на газ для потреб населення - до 4493,64 грн за тис. куб. м.