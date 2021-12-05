Український супутник «Січ-2-30» відправлено до США

Запуск супутника заплановано 10 січня 2022 року з мису Канаверал

Супутник «Січ-2-30» виготовлений КБ «Південне» (місто Дніпро) для цивільних потреб Української держави

Український супутник «Січ-2-30» відправлено до Сполучених Штатів Америки. Про це повідомила пресслужба Дніпровської митниці у фейсбуці.

«Завершено митні формальності та відправлено до США український супутник «Січ-2-30», без відхилень від графіку», – йдеться у повідомленні.

Супутник «Січ-2-30» виготовлений КБ «Південне» (місто Дніпро) для цивільних потреб Української держави. Запуск заплановано 10 січня 2022 року з мису Канаверал (штат Флорида, США).

Раніше SpaceX анонсувала серію запусків на грудень: їх відбудеться ще щонайменше п'ять до завершення року.

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