Путін і Байден поки не домовилися про очну зустріч

Під час майбутьньої відеозустрічі пркзиденти можуть обговорити можливість переговорів віч-на-віч

Помічник Путіна заявив, що поки головні теми президенти обговорюватимуть по відеозв'язку

Особиста зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена поки не відбудеться. Про це заявив помічник російського лідера Юрій Ушаков, передає ТАСС.

За його словами, між Москвою і Вашингтоном ще немає домовленості про очну зустріч російського і американського лідерів. У ході майбутнього спілкування по відеозв'язку, яке намічено на 7 грудня, президенти двох країн обговорять найскладніші теми.

Нагадаємо, переговори президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна підтвердили в Білому домі. Головною темою розмови стане Україна.

Представник Кремля уточнив, що президенти США та Росії самостійно визначать необхідний для розмови час.

Водночас агенство Reuters цитує держсекретаря США Ентоні Блінкена, який заявив, що Байден скаже Путіну під час розмови, що США налаштовані рішуче протистояти будь-яким необдуманим або агресивним діям Росії і захищати територіальну цілісність України.

У Москві також сподіваються, що йтиметься і про вимоги Росії щодо юридичних гарантій проти розширення НАТО на схід.

За словами прессекретаря Джен Псакі, переговори президентів заплановані на вівторок, 7 грудня.

Нагадаємо, речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що чиновники адміністрації «залучені до можливості» розмови Байдена і Путіна.

«Це, безумовно, була б нагода обговорити нашу серйозну стурбованість войовничою риторикою, військовим нарощуванням, яке ми бачимо на кордоні України», – сказала Псакі про потенційний дзвінок Байдена і Путіна, повідомляє агенція AP.

Як відомо, Лавров, країна якого вкрала Крим та Донбас, вважає, що Україна нахабніє.

Нагадаємо, Російська Федерація розцінює появу новітніх озброєнь в Україні як «червоні лінії». Якщо РФ побачить в них загрозу для себе, то залишає за собою право на дії у відповідь, заявив Путін.

Додамо, що США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.

Читайте також: