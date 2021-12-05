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    Японія посилила правила в’їзду для низки країн

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    Влада Японії посилила правила в&rsquo;їзду для низки країн - Японія посилила правила в’їзду для низки країн
    Влада Японії посилила правила в’їзду для низки країн
    фото: AFP-JIJI

    В Японії виявили перший в країні випадок зараження штамом Омікрон у вівторок, що змусило країну відмовити у в’їзді усім іноземцям

    Японія доповнила список країн, стосовно мандрівників з яких будуть застосовуватись суворіші правила в'їзду. Цього разу до списку потрапили Індія, Греція, Румунія, а також чотири штати США. Про це повідомляє The Japan Times.

    Зазначається, що це рішення прийняли в рамках зусиль із запобігання поширенню нового штаму коронавірусу Омікрон. Про розширення списку заявив головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно у п'ятницю під час пресконференції після того, як урядова оперативна група прийняла таке рішення, оскільки кількість людей, інфікованих новим штамом Covid-19, збільшується в усьому світі.

    Відтепер мандрівники, що приїздять до Японії з Індії, Греції, Румунії, а також таких штатів США, як Колорадо, Гаваї, Міннесота та Нью-Йорк повинні будуть провести три дні з двотижневого карантинного періоду у спеціально призначених урядом установах.

    Низка країн, зокрема Австрія, Еквадор та Франція, вже потрапили до списку обмежень через штам Омікрон. А десятки інших країн зазнають більш жорстких карантинних обмежень – від мандрівників вимагають ізоляції у призначених урядом установах протягом десяти днів.

    В Японії виявили перший в країні випадок зараження штамом Омікрон у вівторок, що змусило країну відмовити у в’їзді усім іноземцям, включаючи резидентів з довгостроковими візами, які нещодавно побували в будь-якій з 10 африканських країн, де найбільш поширений цей штам вірусу.

    Теги: Австрія США Японія Греція Франція Румунія Нью-Йорк Індія Еквадор
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    Японія посилила правила в’їзду для низки країн