Для ФОПів можуть запровадити новий податок. Уряд готує законопроєкт

Кабмін пропонує законопроєкт про військовий збір для приватних підприємців

Український бюджет потребує додаткових надходжень. На цьому тлі Кабінет міністрів України готує законопроєкт, яким, зокрема, пропонується запровадження військового збоу для ФОПів. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

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За словами Гетманцева, Міністерство фінансів працює над збільшенням доходів державного бюджету на 44 млрд грн. «Мова про збільшення військового збору, запровадження військового збору для ФОП, які сьогодні його не сплачують для юридичних платників єдиного податку, для певних видів операцій – з нерухомим майном, ювелірними виробами та інших операцій», – пояснив він.

Нардеп зауважив, що йдеться про комплекс пропозицій, «які з миру по нитці збирають ці 44 мільярди». Цей законопроєкт планують підготувати до кінця березня.

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Як раніше повідомлялось, у разі додаткової мобілізації в Україні значно збільшиться кількість військовослужбовців і держава потребуватиме 300 млрд грн на їх забезпечення. Тому народна депутатка від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа запропонувала збільшити військовий збір та ввести податки на розкіш. Тож, у разі значного збільшення кількості військовослужбовців, держбюджет потребуватиме додаткового фінансового ресурсу, який не закладений у дохідну його частину. Зокрема, варіантів, де брати гроші на забезпечення захисників, наразі небагато і вони всі обговорюються і у Кабміні, і у Верховній Раді.

Також народні депутати пропонували запровадити спеціальний режим оподаткування доходів, одержаних фізособами від здійснення окремих видів діяльності. Йшлося, зокрема, про кур'єрів, таксистів, а також майстрів манікюру, перукарів і не тільки.

Раніше в Кабінеті міністрів анонсували напрацювання більш справедливих підходів до бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку.

Також нещодавно Кабінет міністрів ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня 2024 року. Виплати будуть підвищені для 10 мільйонів українців. Прем'єр також повідомив, що з 1 квітня буде автоматичний перерахунок пенсій для 654 тис. працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.

Раніше повідомлялося, що з 1 березня 2024 року перерахунок пенсій проведуть із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.