Чому Байдена і Ко лякає зростання цін на бензин?
Ціни на пальне – один з важливих факторів виборів
- Росія залишається одним із найважливіших світових експортерів енергії, незважаючи на санкції Заходу щодо її нафтогазового сектору.
- Ціни на нафту цього року зросли приблизно на 15% до $85 за барель, так само у США ціни на бензин зросли до $3,5 за галон (1 галон = 3,8 л., – ред.).
- Ціни на пальне – один з важливих факторів виборів.
«Ніщо так не лякає чинного американського президента, як різке зростання цін на пальне у рік виборів», – Боб Макнеллі, колишній радник Білого дому з енергетики.
Чому Україна атакує НПЗ?
- Україна невдоволена подвійними стандартами Заходу щодо стримування енергетичних доходів Москви.
- Україна хоче наблизити війну до Москви та продемонструвавши, що її ППО – у тому числі навколо Кремля – можна пробити.
- Повітряна кампанія також розглядається деякими чиновниками як засіб підштовхнути Вашингтон схвалити пакет військової допомоги на суму $60 млрд.
Скільки НПЗ вже вразила Україна? З 2022 року було щонайменше 12 нападів на великі російські НПЗ, і щонайменше дев’ять 2024 року. Це не рахуючи терміналів, складів і сховищ.
Чому атаки інтенсифікувалися зараз?
- З початку вторгнення ГУР і СБУ постійно розширювали свої власні програми БПЛА для нанесення ударів по російських цілях на суші, на морі та в повітрі.
- Наземна війна через брак західної підтримки наразі розгортається негативно для України, тому асиметричні атаки БПЛА є можливістю це змінити.
Наскільки Україна може зруйнувати російську нафтопереробку? Геліма Крофт, колишній аналітик ЦРУ вважає, що Україна може поставивши під загрозу близько 60 відсотків експорту країни.
Чи продовжить Україна атаки після цього «попередження»? Ніхто не коментує. Ані Вашингтон, ані Київ. ЦРУ відмовилося від коментарів. У Києві речник СБУ відмовився від коментарів. Чиновники ГУР і офісу Зеленського не відповіли на запити про коментарі.
Від себе додам.
- Чи вірю я що такі натяки і прохання могли і можуть бути? Однозначно так. Я багато разів писав, що більшість наших партнерів не зацікавлені у тому, щоб російські ресурси зникли з ринку. Бо це дуже болюче для світової економіки.
- Чи мають Україну переконати ці заперечення? Ми маємо і пропонуємо нашим партнерам цілком логічні дії. Наприклад, реальне обмеження російської нафтової маржі і серйозне посилення санкцій за недотримання цих обмежень. Бо в іншому випадку у України просто не залишається вибору – ми маємо атакувати кров війни, тобто російську економіку.
- Оця вся ситуація – розплата за страх «ескалації». Якби Росія зазнала швидкої поразки на полі бою, атакувати російську нафтову інфраструктуру, ймовірно, зовсім не довелося б.
- Що робити Україні? Ми не знаємо які перемовини йдуть за зачиненими дверима. Можливо, атаки на НПЗ досягли своєї мети. І Салліван приїздив не дарма. А можливо – не досягли. Але у будь-якому випадку рано чи пізно добивати російську нафтову промисловість доведеться. Ну, якщо Росія не звалить додому.
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