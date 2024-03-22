Чому Байдена і Ко лякає зростання цін на бензин?

Ціни на пальне – один з важливих факторів виборів

Росія залишається одним із найважливіших світових експортерів енергії, незважаючи на санкції Заходу щодо її нафтогазового сектору. Ціни на нафту цього року зросли приблизно на 15% до $85 за барель, так само у США ціни на бензин зросли до $3,5 за галон (1 галон = 3,8 л., – ред.). Ціни на пальне – один з важливих факторів виборів.

«Ніщо так не лякає чинного американського президента, як різке зростання цін на пальне у рік виборів», – Боб Макнеллі, колишній радник Білого дому з енергетики.

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Чому Україна атакує НПЗ?

Україна невдоволена подвійними стандартами Заходу щодо стримування енергетичних доходів Москви. Україна хоче наблизити війну до Москви та продемонструвавши, що її ППО – у тому числі навколо Кремля – можна пробити. Повітряна кампанія також розглядається деякими чиновниками як засіб підштовхнути Вашингтон схвалити пакет військової допомоги на суму $60 млрд.

Скільки НПЗ вже вразила Україна? З 2022 року було щонайменше 12 нападів на великі російські НПЗ, і щонайменше дев’ять 2024 року. Це не рахуючи терміналів, складів і сховищ.

Чому атаки інтенсифікувалися зараз?

З початку вторгнення ГУР і СБУ постійно розширювали свої власні програми БПЛА для нанесення ударів по російських цілях на суші, на морі та в повітрі. Наземна війна через брак західної підтримки наразі розгортається негативно для України, тому асиметричні атаки БПЛА є можливістю це змінити.

Наскільки Україна може зруйнувати російську нафтопереробку? Геліма Крофт, колишній аналітик ЦРУ вважає, що Україна може поставивши під загрозу близько 60 відсотків експорту країни.

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Чи продовжить Україна атаки після цього «попередження»? Ніхто не коментує. Ані Вашингтон, ані Київ. ЦРУ відмовилося від коментарів. У Києві речник СБУ відмовився від коментарів. Чиновники ГУР і офісу Зеленського не відповіли на запити про коментарі.

Від себе додам.