Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Кур’єрам та таксистам приготуватися? Нардепи пропонують платити податки по-новому

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кур’єрам та таксистам приготуватися? Нардепи пропонують платити податки по-новому
Нововведення покликане спростити умови для легалізації понад 500 тис. самозайнятих осіб
фото з відкритих джерел

Законопроєкт щодо запровадження спеціального режиму оподаткування доходів ініціювали 18 нардепів

Народні депутати пропонують запровадити спеціальний режим оподаткування доходів, одержаних фізособами від здійснення окремих видів діяльності. Йдеться, зокрема, про кур'єрів, таксистів, а також майстрів манікюру, перукарів і не тільки. Про це йдеться у відповідному законопроєкті №10166.

Як зазначено на картці документа на сайті парламенту, проєкт закону наразі наданий для обговорення, і направлений на розгляд Комітету.

Законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження спеціального режиму оподаткування доходів, отриманих фізичними особами від здійснення окремих видів діяльності, був ініційований 18 нардепами.

Для чого потрібен спецрежим

Як пояснив один з авторів документа нардеп Ярослав Железняк, нововведення покликане спростити умови для легалізації понад 500 тис. самозайнятих осіб (кур'єрів, таксистів, майстрів манікюру, перукарів – загалом 20 видів діяльності).

Крім того, це дозволить визначити юридичну площину для діяльності онлайн-платформ відповідно до вимог Директиви про адміністративне співробітництво (DAC7) щодо автоматичного обміну інформацією операторів цифрових платформ, пояснив парламентарій. Це пов'язано із наміром гармонізації українського законодавства з Євросоюзом, додав нардеп.

«Законом буде створено прозоре й зрозуміле регулювання діяльності онлайн-платформ. Адже в одних тільки Uber, Bolt, Uklon, Glovo – понад 300 тис. самозайнятих водіїв та кур'єрів! (Цих платформ більше – Kabanchik тощо, їхня кількість зростає)», – розповів Железняк.

Також зазначається, що подібна платформа для надання податкових даних про доходи таких самозайнятих осіб дозволить розв'язати проблему обліку готівкових надходжень.

«Це детінізація економіки та суттєвий крок уперед у диджиталізації податків», – каже Железняк.

У чому переваги спецрежиму

Переваги для держави:

  • додаткові надходження до бюджету;
  • створення можливості «просто сплачувати податки» для понад 500 тисяч самозайнятих;
  • створення зрозумілих умов діяльності «операторів цифрових платформ».

Переваги для громадян:

  • спрощення та автоматизація обліку;
  • низький податок – 6% (для цієї категорії самозайнятих не потрібно реєструвати ФОП, наймати бухгалтерів, подавати звітність).

Як зазначає Железняк, переходити на оплату податків за спеціальним режимом українці зможуть за бажанням.

Нагадаємо, влада зобов’язала водіїв таксі видавати касові чеки

До слова, в Україні може з'явитися новий податок.

Теги: таксі податки депутат Ярослав Железняк ФОП

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нардеп Степан Івахів разом з ексдружиною Світланою
Нардеп-мільярдер Івахів став холостяком і платить космічні аліменти
28 вересня, 14:04
Ганна Саліванчук розлучилася з нардепом Олександром Божковим
Відома актриса кинула чоловіка-нардепа
28 вересня, 19:47
Василь Вірастюк та Інна Вірастюк перебували в шлюбі 15 років
Апетит дружини в рази перебільшує мої можливості – Вірастюк про розлучення
30 вересня, 23:20
Українці і заробляють, і багато витрачають у Польщі
Польща критично залежить від українських біженців: промовисті дані
4 жовтня, 08:38
Віталій Борт – з 2019-го року народний депутат 9-го скликання, член партії «Платформа за життя та мир»
Нардеп від ОПЗЖ Борт неодноразово літав в окупований Крим через Росію – «Схеми»
3 жовтня, 09:24
Болгарія не імпортує газ з РФ для власних потреб, однак є важливим маршрутом для поставок у країни Європи
Болгарія ввела податок на транзит російського газу. Угорщина обурена
14 жовтня, 10:20
Законопроєкт №10037 повторно відправлено на друге читання
Вилучення військового податку із місцевих бюджетів: Рада провалила голосування
17 жовтня, 12:46
Рада ухвалила в першому читанні проєкт держбюджету-2024
Рада ухвалила в першому читанні проєкт держбюджету-2024
19 жовтня, 13:22
Одна з автівок, яку заступник голови Одеської військової адміністрації пропонує передати для фронту
Заступник голови Одеської військової адміністрації обурив допомогою для ЗСУ
21 жовтня, 18:16

Економіка

Кур’єрам та таксистам приготуватися? Нардепи пропонують платити податки по-новому
Кур’єрам та таксистам приготуватися? Нардепи пропонують платити податки по-новому
В Українському інституті майбутнього назвали причину багатомільярдних боргів в енергетиці
В Українському інституті майбутнього назвали причину багатомільярдних боргів в енергетиці
Міненерго вважає необхідним впровадження стандартів для функціонування розумних мереж в Україні
Міненерго вважає необхідним впровадження стандартів для функціонування розумних мереж в Україні
Український посол розповіла, на що підуть понад $60 млрд від США
Український посол розповіла, на що підуть понад $60 млрд від США
Борги в зеленій енергетиці продовжують нарощуватись – інвестор
Борги в зеленій енергетиці продовжують нарощуватись – інвестор
Видатки на оборону в бюджеті-2024 можуть зрости до 2 трлн грн
Видатки на оборону в бюджеті-2024 можуть зрости до 2 трлн грн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Візит Путіна в Китай: розвідка розповіла про наслідки
77K
Мобілізація в Україні: розвідка зробила заяву
44K
Скандальний Кацуба, який відкупився від тюрми, таємно добивається повного виправдання
9410
У РФ екстрено приземлився літак через неадекватні дії військового
7885
Три країни готові платити українцям за повернення додому
7841
На Донеччині ЗСУ за один бій знищили дев’ять одиниць ворожої техніки (відео)

Новини

Атлантична Рада презентує звернення до президента США про вступ України до НАТО
Сьогодні, 13:06
ЗСУ дають відсіч окупантам в Авдіївці та просуваються під Бахмутом – Генштаб
Сьогодні, 07:52
Тривога на Київщині та атака нових російських дронів: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 23 жовтня
Сьогодні, 04:55
ЗСУ активізують дії вздовж лінії Бахмут-Горлівка: аналіз ISW
Сьогодні, 04:30
23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту