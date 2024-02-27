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Білий дім відповів, чи відправлятимуть США війська воювати в Україну

Діана Гасюк
glavcom.ua
Білий дім відповів, чи відправлятимуть США війська воювати в Україну
фото з відкритих джерел

У Білому домі прокоментували порушену президентом Франції Емманюелем Макроном можливість відправлення військ західних держав до України

Сполучені Штати Америки не відправлятимуть своїх солдатів для участі в бойових діях на території України. Про це заявила речниця Ради нацбезпеки США Едрієн Вотсон, повідомляє Le Monde.

«Президент Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати не будуть посилати війська воювати в Україну», – заявила Вотсон.

У такий спосіб у Білому домі відреагували на заяви президента Франції Еммануеля Макрона, який не виключив таку можливість у довгостроковій перспективі. Вотсон додала, що Байден вважає, що перемога вимагає військової допомоги, яка наразі заблокована Конгресом.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не слід виключати можливість відправлення військовослужбовців із західних країн в Україну. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

Поразка Росії в Україні потрібна для забезпечення безпеки країн Європи, заявив президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції з підтримки Києва в Парижі. Також, за його словами, це принесе стабільність до ЄС. Про це пише газета Le Figaro. Водночас президент Франції нагадав, що союзники України «не воюють з російським народом», а «просто не хочуть дозволити йому перемогти в Україні».

До слова, НАТО не має планів щодо відправки бойових підрозділів на Україну.

Читайте також: Захід відправить солдат до України? Як світ реагує на заяву Макрона
Теги: США військові Україна Еммануель Макрон солдат перемога

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