Білий дім відповів, чи відправлятимуть США війська воювати в Україну

У Білому домі прокоментували порушену президентом Франції Емманюелем Макроном можливість відправлення військ західних держав до України

Сполучені Штати Америки не відправлятимуть своїх солдатів для участі в бойових діях на території України. Про це заявила речниця Ради нацбезпеки США Едрієн Вотсон, повідомляє Le Monde.

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«Президент Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати не будуть посилати війська воювати в Україну», – заявила Вотсон.

У такий спосіб у Білому домі відреагували на заяви президента Франції Еммануеля Макрона, який не виключив таку можливість у довгостроковій перспективі. Вотсон додала, що Байден вважає, що перемога вимагає військової допомоги, яка наразі заблокована Конгресом.

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Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не слід виключати можливість відправлення військовослужбовців із західних країн в Україну. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

Поразка Росії в Україні потрібна для забезпечення безпеки країн Європи, заявив президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції з підтримки Києва в Парижі. Також, за його словами, це принесе стабільність до ЄС. Про це пише газета Le Figaro. Водночас президент Франції нагадав, що союзники України «не воюють з російським народом», а «просто не хочуть дозволити йому перемогти в Україні».

До слова, НАТО не має планів щодо відправки бойових підрозділів на Україну.