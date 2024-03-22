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Арсеній Яценюк зверненувся до цивілізованого світу: Україна повинна перемогти, дайте зброю

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Арсеній Яценюк зверненувся до цивілізованого світу: Україна повинна перемогти, дайте зброю
Арсеній Яценюк підкреслив, що зволікання кожного дня вартує життів українців
фото: Київський безпековий форум

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях беруть участь понад 80 іноземних та українських спікерів

Нам потрібна допомога не «стільки, скільки можемо», а доки Україна переможе, – підкреслив голова Київського Безпекового Форуму, премʼєр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час 16-го щорічного КБФ у столиці 22 березня.

«Ми проводимо цей Форум для того, щоб закликати весь світ, розбудити вкотре весь світ з усвідомленням того, що висновки подій і перед Першою світовою, і перед Другою світовою війною так і не зроблені», – наголосив він.

Зволікання кожного дня вартує життів українців і становить дедалі більшу загрозу існування української держави, підкреслив голова КБФ.

«Наш заклик і наше звернення до всього цивілізованого світу: Україна повинна перемогти, дайте зброю», – підкреслив голова КБФ.

«Нам потрібна не тільки протиракетна зброя, нам потрібні ракети для того, щоб бити по Росії. Нам потрібне озброєння для того, щоби вигнати російського окупанта з української території. Нам потрібна допомога не «стільки, скільки можемо», а доки Україна переможе», – наголосив Арсеній Яценюк.

«Це екзистенційне питання для України і для всього світу», – підкреслив він.

Нагадаємо, 21-22 березня проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».

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Теги: Арсеній Яценюк зброя Україна озброєння

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