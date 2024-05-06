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Україну чекає подальша фемінізація чоловічих професій – директорка зі сталого розвитку «Метінвесту»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Україну чекає подальша фемінізація чоловічих професій – директорка зі сталого розвитку «Метінвесту»
«Метінвест» регулярно відстежує тенденції на ринку оплати праці та показники інфляції, та підвищує доходи співробітників, попри всі виклики воєнного часу
фото: metinvestholding.com

«Метінвест» відчуває гостру нестачу кадрів через мобілізацію та міграцію – директорка зі сталого розвитку компанії

Як найбільший роботодавець у галузі, міжнародна гірничо-металургійна Група «Метінвест» розробила низку інструментів для утримання та залучення персоналу, адже чисельність персоналу зменшилася на 4,8 тис. людей через відтік кадрів та мобілізацію. Ситуацію ускладнює й те, що підприємства компанії розташовані поблизу лінії фронту, каже директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи «Метінвест» Тетяна Петрук.

«Ми вже відчуваємо кадровий дефіцит. Зараз у компанії відкрито близько 4 тис. вакансій. Серед причин дефіциту – трудова міграція, мобілізація, виїзд людей до безпечніших регіонів та за кордон», – пояснює Петрук.

Для подолання дефіциту компанія перенавчає працівників, щоб окрім основної професії, вони здобули додатковий фах, за яким могли б працювати. Також почали наймати більше жінок – там, де це можливо, враховуючи специфіку виробництва.

«Ми почали наймати значно більше жінок, де це можливо. Наприклад, на ремонтні спеціальності – електромонтери, електрослюсарі, машиністи конвеєрів. Таким чином намагаємося вивільнити чоловіків для тих професій, на які не погодяться жінки. Вочевидь, без подальшої фемінізації чоловічих професій не обійтися. Це наше майбутнє», – каже Петрук.

Також, за її словами, для подолання дефіциту кадрів компанія відкрила університет «Метінвест Політехніка»: цьогоріч вуз випустив перших 143 магістрів за сучасними інженерно-технічними спеціальностями.

«Зараз триває третій набір студентів до вишу, а також перший набір до аспірантури. Загалом в університеті зараз навчається 690 студентів. Вірю, що Політехніка стане основою для подолання кадрового дефіциту у промисловості та драйвером відбудови України. Сподіваюся, що зможемо побудувати кампус університету, як і планували, у Маріуполі після деокупації міста», – каже Петрук.

Водночас вона зауважила, що «Метінвест» регулярно відстежує тенденції на ринку оплати праці та показники інфляції, та підвищує доходи співробітників, попри всі виклики воєнного часу.

«У 2023 році компанія запровадила додаткову командну премію для співробітників українських виробничих майданчиків, завдяки якій дохід співробітників зріс на 15%. З 1 травня цього року ми підвищуємо оклади працівникам виробничих і ремонтних підприємств в Україні. Отже, середня зарплата виробничого персоналу зросте майже на 30% проти довоєнного періоду», – резюмує вона.

Як відомо, Група «Метінвест» увійшла до переліку 15 незламних компаній-роботодавців України за версією dsnews.ua. «Метінвест» потрапив до списку за максимальні зусилля зі збереження колективів підприємств в умовах безпрецедентних викликів, зокрема втрати значної частини активів та роботи у прифронтових регіонах.

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Теги: війна українці мобілізація Україна жінка чоловік робота університет професії

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