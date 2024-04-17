План із закупівлі боєприпасів для України: прем'єр Чехії дав гучну обіцянку

Чехія може поставити в Україну 1,5 мільйона артилерійських снарядів – прем’єр Петр Фіала

Прем'єр Чехії Петр Фіала заявив у ході візиту до США, що чеська ініціатива із закупівлі снарядів для України дала можливість накопичити 500 тис. одиниць боєприпасів. Про це пише Bloomberg.

Очолювана Чехією ініціатива з отримання боєприпасів для України може доставити загалом 1,5 млн артилерійських снарядів протягом року, що може допомогти Україні подолати дефіцит, заявив прем’єр-міністр Петр Фіала під час візиту до США.

«Згідно з текстом промови Фіали з урядового сайту, план, в якому Чехія виступає посередником при закупівлі снарядів за межами ЄС, дозволив забезпечити доставку 500 тис. одиниць боєприпасів», – зазначають журналісти Bloomberg.

«Ми віримо, що за цим будуть і інші поставки. Немає причин для того, щоб ми не змогли доставити ще 1 млн снарядів у наступні 12 місяців», – також заявляв прем'єр.

Петр Фіал додав, що до ініціативи приєдналося приблизно 20 держав, включаючи ФРН, Нідерланди, Канаду та Польщу.

На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петро Павло запевняв, що Прага має дані про можливість забезпечити Києву 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. калібру 122 мм, причому протягом кількох тижнів. Проте, уточнив він, ці постачання потрібно профінансувати. При цьому президент не назвав потенційних постачальників.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що у межах ініціативи щодо закупівлі артилерійських снарядів для України вже укладено контракти на постачання перших 180 тис. боєприпасів. Про це пише Financial Times.

«Ситуація в Україні критична. У них закінчуються снаряди, а це означає, що вони змушені щодня ухвалювати складні рішення. Це надзвичайно ускладнює для них утримання лінії фронту – тієї самої лінії, від якої залежить безпека і майбутнє всієї Європи», – зазначив Фіала.

За словами чеського прем'єра, успіх ініціативи з пошуку боєприпасів для України пояснюється її «оманливою простотою». «Ми працюємо над тим, щоб отримати ще 300 тис. снарядів, і вже уклали контракти на перші 180 тис. Вони будуть доставлені на український фронт найближчими місяцями», – наголосив він.

До слова, Європейська оборонна промисловість поки що не в змозі задовольнити високий попит на боєприпаси в Україні. Країни Європи працюють над тим, щоб отримати ще 300 тис. снарядів, і вже уклали контракти на перші 180 тис. Вони будуть доставлені на український фронт найближчими місяцями. Про це пише Financial Times. Чехія надала Україні понад 1 млн великокаліберних боєприпасів за останні два роки. Це свідчить про те, що нинішня ініціатива не є одноразовою акцією.