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У шістьох областях з’являться нові школи-бомбосховища

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У шістьох областях з’являться нові школи-бомбосховища
Будівництво шкіл-бомбосховищ відбуватиметься «з нуля»
фото з відкритих джерел

Будівництво шкіл-бомбосховищ в Україні зможуть закінчити до кінця 2024 року

На Одещині, Донеччині, Запоріжжі, Миколаївщині, Сумщині та Чернігівщині Литва планує збудувати нові школи-бомбосховища. Про це заявив глава литовської програми з відбудови України Co-create Future of Ukraine Артурас Жарновскіс в інтерв’ю «Укрінформу».

За словами Жарновскіса, окрім зазначених шести областей, іще один такий об’єкт можуть спорудити на Харківщині.

«У чому ідея? У деяких українських регіонах діти через повномасштабну війну не можуть ходити до шкіл. Це величезна проблема. А якщо пригадати ще й попередні ковідні обмеження, то виходить, що це вже четвертий шкільний рік, коли діти не ходять до шкіл», – каже він.

Як зазначив Жарновскіс, будівництво таких шкіл відбуватиметься «з нуля» – тобто в тих місцях, де раніше не було укриттів. У нових закладах передбачать й антирадіаційний захист.

«Вкотре повторю: наша мета, аби діти могли повернутися до освітнього процесу з безпосереднім спілкуванням одне з одним і з учителями. А в інших умовах такі приміщення-бомбосховища можна буде використовувати по-різному: для спортивних, культурних занять, будь-якого дозвілля в позаурочний час», – додава литовський посадовець.

Жарновскіс також запевнив, що будівництво шкіл-бомбосховищ в Україні зможуть закінчити до кінця 2024 року.

Як повідомлялося, у Харкові побудують першу в Україні підземну школу, а вже у квітні цього року завершилось будівництво.

Заклад освіти має 20 класних кімнат та розрахований на прийом 900 учнів у дві зміни. Цього року за парти сядуть вже 600 школярів, а набір дітей на наступний навчальний рік вже завершено.

Перша підземна школа має протирадіаційні двері, різні фільтри, а також очищувачі повітря. За словами Терехова, це приміщення буде більш пристосоване до занять, ніж метро.

До слова, Кабінет міністрів України виділив додаткові кошти на будівництво укриттів у школах.

Теги: освіта бомбосховища школа війна Литва

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