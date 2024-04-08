Головна Світ Політика
search button user button menu button

Глобальний саміт миру у Швейцарії. Видання Bloomberg розкрило деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Глобальний саміт миру у Швейцарії. Видання Bloomberg розкрило деталі
Глобальний саміт миру має відбутися після чотирьох зустрічей радників з національної безпеки
фото: Reuters

Глобальний саміт миру може відбутися в середині червня

Швейцарія хоче провести Глобальний саміт миру щодо війни в Україні в середині червня. До заходу мають долучитися 100 країн. Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела видання повідомили, що саміт миру може відбутися 16-17 червня. Проте поки що не зрозуміло, скільки лідерів буде присутнім на цій зустрічі. Ключовим питанням розбіжностей стала участь Китаю.

Як зазначає Bloomberg, для Швейцарії участь Китаю матиме вирішальне значення, оскільки Берн хоче зробити цю ініціативу такою, що заслуговує на довіру. Союзники України вважають присутність Китаю важливою для успіху зустрічі з огляду на вплив, який Пекін чинить на Москву.

Представник Міністерства закордонних справ Швейцарії повідомив, що дата і місце конференції поки не визначені.

Також МЗС Швейцарії повідомило Bloomberg, що важливо прислухатися до країн глобального півдня, які зіграють ключову роль у кінцевому включенні Росії в цей процес. Тому дипломати Швейцарії перебувають у тісному контакті з Китаєм, Індією, Бразилією, ПАР і Саудівською Аравією.

Видання зазначає, що Глобальний саміт миру має відбутися після чотирьох зустрічей радників з національної безпеки, які Україна організувала для забезпечення підтримки формули миру.

Остання з таких зустрічей відбулася в Давосі на початку цього року. За словами джерел Bloomberg, якщо саміт таки відбудеться, то він може пройти в місті Люцерн

«Офіційна заява кабінету міністрів Швейцарії може надійти вже 10 квітня», – додало видання.

Як повідомлялося, Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення глобального саміту миру на рівні лідерів держав-учасниць. За словами українського президента Володимира Зеленського, цей саміт має «наповнити необхідною енергією усе, що вже вдалося досягнути та має визначити, що завершення війни має бути виключно справедливим, а відновлення дії міжнародного права має бути здійснено повністю». 

До слова, речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Москва відмовиться від участі в майбутньому глобальному саміті миру, якщо її туди раптом вирішать запросити.

Читайте також: Кількість країн, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру, може суттєво збільшитися
Теги: Україна Китай війна саміт Швейцарія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загальна сума, яку росіяни за весь час перерахували до іноземних банків, вперше перевищила 7 трлн руб – 7,14 трлн на 1 березня
Санкції працюють. Росіяни стрімко виводять гроші з країни
Вчора, 14:45
Андрюс Кубілюс: Річний розмір військової допомоги від європейських країн і США має становити близько 100 млрд євро
Андрюс Кубілюс: Захід вирішив, що Путін – жаба, яку можна зварити, але робити це потрібно повільно Інтерв’ю
2 квiтня, 14:00
«Залізний купол» має дальність дії до 70 км і використовується Ізраїлем з 2011 року для перехоплення ракет малої дальності
Rheinmetall пропонує створити аналог «Залізного купола» для Європи
20 березня, 12:31
Макрон заявляв, що не виключає введення своїх військ для допомоги Україні у війні з РФ
Макрон розглядає п'ять сценаріїв участі французьких військ у війні в Україні – ЗМІ
26 березня, 19:15
До дронової коаліції приєдналися і зробили перші внески кілька нових країн – Умєров
Боєприпаси будуть: Міністр оборони України розповів про «Рамштайн»
20 березня, 00:28
Захисник воював на Херсонщині, Харківщині, Донеччині, Луганському напрямку
Прикрив собою побратима. Згадаймо 23-річного Дмитра Дутку
26 березня, 09:00
Лідером за розміром зарплати 2023 року був міністр закордонних справ Дмитро Кулеба – 1 млн 368,7 тис. грн
Стало відомо, скільки українські міністри заробили за 2023 рік
2 квiтня, 05:01
Наслідки нічної атаки на Харків 6 квітня
The Economist: Росія хоче зробити Харків «сірою зоною», яка буде непридатна для життя людей
Вчора, 22:31
Українські сили знищили 11 російських БТРів під час посиленого взводного штурму біля Тернів 3 квітня
ISW повідомив, що російські війська просунулися під Авдіївкою
Сьогодні, 05:01

Політика

Глобальний саміт миру у Швейцарії. Видання Bloomberg розкрило деталі
Глобальний саміт миру у Швейцарії. Видання Bloomberg розкрило деталі
У Литву прибувають німецькі війська, Кремль панікує
У Литву прибувають німецькі війська, Кремль панікує
У Швеції розгорівся гучний скандал через китайську журналістку-шпигунку
У Швеції розгорівся гучний скандал через китайську журналістку-шпигунку
Путін погрожує Фінляндії, але достатньої кількості військ РФ бракує – Politico
Путін погрожує Фінляндії, але достатньої кількості військ РФ бракує – Politico
Невідомі атакували посольство РФ у Литві: у будівлю «летіли коктейлі Молотова»
Невідомі атакували посольство РФ у Литві: у будівлю «летіли коктейлі Молотова»
Як стримати КНДР? Південна Корея та США сядуть за стіл для перемовин
Як стримати КНДР? Південна Корея та США сядуть за стіл для перемовин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Закон про мобілізацію: депутати завершили розгляд правок
11K
У Чорнобильській зоні зафіксовано незвичайного хижака (фото)
9644
Існує загроза забруднення повітря: влада Звягеля звернулася до містян після обстрілу РФ
5861
До Каховського водосховища повертається вода: еколог пояснив причину
5212
Ющенко станцював у Палаці «Україна» з Народною артисткою Оксаною Білозір (відео)
4724
На Київщині повітряна тривога тривала понад годину

Новини

Російська пропагандистка в істериці через заяву Кучми
Сьогодні, 16:37
Там більше платять: «вагнерівці» тікають з Білорусі до Африки
Сьогодні, 15:56
Найдорожчий менеджмент у державі: скільки у 2023 році заробили керівники «Укрнафти» та «Нафтогазу»
Сьогодні, 14:58
Засуджена за хабар «ексміністр» Криму хоче воювати проти України
Сьогодні, 14:17
Два роки після удару РФ по вокзалу в Краматорську: в Україні вшанували пам’ять загиблих
Сьогодні, 13:52
Українські підприємства стикаються з браком персоналу через мобілізацію та міграцію – НБУ
Сьогодні, 12:56

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua