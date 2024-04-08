Глобальний саміт миру у Швейцарії. Видання Bloomberg розкрило деталі

Глобальний саміт миру має відбутися після чотирьох зустрічей радників з національної безпеки

Глобальний саміт миру може відбутися в середині червня

Швейцарія хоче провести Глобальний саміт миру щодо війни в Україні в середині червня. До заходу мають долучитися 100 країн. Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела видання повідомили, що саміт миру може відбутися 16-17 червня. Проте поки що не зрозуміло, скільки лідерів буде присутнім на цій зустрічі. Ключовим питанням розбіжностей стала участь Китаю.

Як зазначає Bloomberg, для Швейцарії участь Китаю матиме вирішальне значення, оскільки Берн хоче зробити цю ініціативу такою, що заслуговує на довіру. Союзники України вважають присутність Китаю важливою для успіху зустрічі з огляду на вплив, який Пекін чинить на Москву.

Представник Міністерства закордонних справ Швейцарії повідомив, що дата і місце конференції поки не визначені.

Також МЗС Швейцарії повідомило Bloomberg, що важливо прислухатися до країн глобального півдня, які зіграють ключову роль у кінцевому включенні Росії в цей процес. Тому дипломати Швейцарії перебувають у тісному контакті з Китаєм, Індією, Бразилією, ПАР і Саудівською Аравією.

Видання зазначає, що Глобальний саміт миру має відбутися після чотирьох зустрічей радників з національної безпеки, які Україна організувала для забезпечення підтримки формули миру.

Остання з таких зустрічей відбулася в Давосі на початку цього року. За словами джерел Bloomberg, якщо саміт таки відбудеться, то він може пройти в місті Люцерн

«Офіційна заява кабінету міністрів Швейцарії може надійти вже 10 квітня», – додало видання.

Як повідомлялося, Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення глобального саміту миру на рівні лідерів держав-учасниць. За словами українського президента Володимира Зеленського, цей саміт має «наповнити необхідною енергією усе, що вже вдалося досягнути та має визначити, що завершення війни має бути виключно справедливим, а відновлення дії міжнародного права має бути здійснено повністю».

До слова, речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Москва відмовиться від участі в майбутньому глобальному саміті миру, якщо її туди раптом вирішать запросити.