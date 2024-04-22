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Сергій Фурса Фінансовий експерт

Затримка США нам дорого коштувала на фронті. Але вона пробудила Європу

glavcom.ua
«Україна не здатна протистояти Росії один на один»
фото: AP

Чіп і Дейл такі прийшли на допомогу…

В США нижня палата проголосувала за допомогу Україні. Ще залишились два суто технічні кроки (Сенат і підпис Байдена), але там немає сумніву у результаті. Таким чином у вівторок завершиться ця епопея, яка тривала останні 5 місяців.

А що в результаті? Восени українці впали в депресію, переживаючи щодо трьох основних переломних моментів. Євроінтеграція, європейська допомога і допомога США. По факту ми отримали позитивний результат по кожному з трьох пунктів. І з депресією пора закінчувати.

Так, затримка США нам дорого коштувала на фронті. Проте з іншого боку політичні проблеми в США, які спричинили технічну затримку допомоги (політична воля і підтримка суспільства залишаються сталими, тому це була саме технічна затримка, пов’язана с передвиборчим бардаком) призвели до активізації Європи і радикального збільшення підтримки з боку ЄС. Мова йде про ключову – військову підтримку. Суми, які виділяє зараз ЄС значно перевищують наші очікування минулого літа. На додачу з'явилась чеська ініціатива по снарядам. І не виключено, що відбудеться ще один додатковий апгрейд української системи ППО. Також за рахунок країн ЄС, де йдуть розмови про те, що кількість батарей «Патріотів», які ми будемо мати, зросте вдвічі.

Також треба відзначити, що Трамп де-факто виступив за підтримку України. Що значно зменшило ризики від його потенційного виграшу на виборах. Ритуальна зміна грантової допомоги на кредит, який ніхто не планує погашати, є символічним кроком і не змінює суті.

Таким чином, по факту, ми виходимо з цього періоду з більш сильними позиціями, ніж ми розраховували. Щодо зовнішньої підтримки. І так, жодним чином до кінця війни ми не позбудимося залежності від партнерів. Україна не здатна протистояти Росії один на один. У нас ніколи б не вистачило ресурсів.

Таким чином всі розмови про поганих партнерів можна закінчувати. І концентруватись на тому, що залежить виключно від України. Мобілізація

Що по економіці? Після голосування в США ми фактично забезпечили собі фінансування дефіциту бюджету на 2024 рік. Що дуже важливо для підтримки макрофінансової стабільності. Поки можна буде уникнути як запуска друкарського верстата, так і радикального підвищення податків.

Таким чином, сталими залишаються і прогнози по помірному зростанню ВВП на тлі мінімальної як для України під час війни інфляції. І курсової стабільності, де Нацбанк просто переводить гривню в діапазон 40-41 гривня за долар. І ситуація в економіці України продовжує виглядати як безпрецедентне економічне диво як для ситуації, в якій ми опинились. Навіть незважаючи на очікування певним проблем з електрикою.

А надходження американської допомоги має нарешті зупинити потік заголовків про поразку у війні в 2024 році. Де завжди фраза будувалась «якщо не надійде допомога від США, то Україна ризикує програти війну», але чомусь увагу привертала тільки друга частина. І всі ці заголовки так чи інакше були частиною тиску на американських законодавців. Тиску, який спрацював.

І останнє. Може тепер у вайбер чатіках нарешті припинять розганяти паніку про новий наступ на Київ. Хоча це вже може бути із серії «забагато просите».

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна військова допомога США

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