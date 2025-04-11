Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україну накрив кадровий голод: чому роботодавцям важко знайти працівників

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Україну накрив кадровий голод: чому роботодавцям важко знайти працівників
Юлія Жовтяк: Зараз на обліку в службі зайнятості переважно 80% – це жінки, а чоловіки або воюють, або не реєструються
фото з відкритих джерел

Не всі безробітні реєструються у службі зайнятості

Сьогодні в Україні на ринку праці панує кадровий голод. Різні бізнеси не можуть знайти собі працівників, а тому стараються втримувати той колектив, що вже є. Компаніям із кризою допомагає впоратися держава, залучаючи власні потужності для закриття кадрових проблем. Про це говорить директорка Державної служби зайнятості України Юлія Жовтяк на Business Wisdom Summit 2025, повідомляє «Главком».

«Так, безумовно сьогодні в країні кадровий голод. Як я кажу, зараз час працівника: і не тільки через пошук нових людей, а зараз (треба – «Главком») втримати й ті колективи, які має бізнес, зокрема й державні структури так само...Я очолюю службу чотири роки і можу всім сказати, що ми дійсно змінились, змінюємось і продовжуємо змінюватись. І хочу (сказати – «Главком»), що ми завжди були дружні для бізнесу, і зокрема для наших громадян – це в першу чергу», – зазначає експертка.

Посадовиця відзначає проблемою, що недостатня кількість людей реєструється у центрах зайнятості.

«Безумовно сьогодні в країні кадровий голод, дуже важко знаходити людей, вони не всі реєструються у службі зайнятості... Зараз на обліку переважно 80% – це жінки, а чоловіки або воюють, або не реєструються. Тобто ми теж маємо купу в цьому плані проблем, але ми намагаємось шукати якісь нові підходи і змінювати оцей стереотип, що ми біржа, яка тільки виплачує допомогу по безробіттю. Наразі, це одна із наших місій. Якщо брати в цифрах, минулого року ми працевлаштували 330 тисяч громадян України».

Жовтяк додає, що вони створили у Києві на центральному апараті управління рекрутингу, яке співпрацює з великими компаніями Києва: «Тобто у нас подаються вакансії, умовно, в Google Формах і ми контролюємо всю Україну з точки зору пошуку кадрів. Так ми працюємо з «Новусом», з БКК. Я, коли спілкуюсь з бізнесом, який приходить, розказую як варто зробити, а потім перепитую: «Чи є від такої роботи результат?». Я чую наступне: «Результат є». Так, ми не можемо закрити кожну вакансію – це зараз майже неможливо, але дуже часто ми закриваємо такі вакансії, які бізнес дуже довго шукає, особливо там в районних центрах і не може знайти».

Також директорка держслужби зайнятості зазначає, що вони пропонують різноманітне навчання безпосередньо безробітних. Також вони мають державні програми з навчання для нових працівників, а також підвищення кваліфікації для вже працевлаштованих людей.

«Якщо людина хоче навчитися, обрати нову професію чи спеціальність – вона має таку можливість. Але є і нові програми, зокрема, наприклад, ваучер на навчання (документ, який дає право на перепідготовку, навчання або підвищення кваліфікації у закладах освіти чи у роботодавця за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування – «Главком»), коли людина може працювати. Єдине, що їй має бути 45 років і вона має 15 років страхового стажу. Але якщо це наші ветерани, якщо це наші внутрішньо переміщенні громадяни й люди з інвалідністю, то там не має обмежень по віку. Людина може обрати 155 професій-спеціальностей та навчитися, а далі працевлаштуватися», – говорить експертка

Державна служба зайнятості приділяє багато уваги ветеранам і ветеранками. Для них є різноманітні програми: і навчання, і гранти на розвиток бізнесу. Юлія Жовтяк відзначає, що є проблеми з тим, що їх не беруть працедавці, проте закликає рушити стереотипи про ексвійськових: «Вони дійсно дуже надійні, вони дійсно дуже відповідальні, чесні. Так, можливо треба звернутися до нас, щоб ми вклались в наших ветеранів, можливо їм треба дати підвищення кваліфікації, можливо їх треба донавчити. Ми до цього готові».

Також експертка наголошує на їхній програмі по безбар’єрності, за якою працедавці, якщо беруть на роботу людину з інвалідністю першої або другої груп та вирішують облаштувати для неї безбар’єрне робоче місце, може отримати компенсацію у розмірі 120 тис. і 80 тис. гривень відповідно. Ця програма також розповсюджується на ветеранів, які отримали інвалідність.

Нагадаємо, що екснардеп пояснив, як допомогти ветеранам знайти себе в мирному житті

Раніше міністерство соціальної політики пояснило, як уряд планує втримати чоловіків в Україні після війни. Міністерство розширює програми житлової підтримки та працює над створенням фонду соціального житла.

Читайте також:

Теги: кадрові зміни робота державна служба біржа держава

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд погодив призначення восьми голів районних державних адміністрацій у Києві
Кабмін провів кадрові зміни в уряді та погодив нових голів низки районів Києва
Сьогодні, 15:08
Обвал фондового ринку США трапився після заяв Трампа
«Найгірший сценарій розвитку ситуації»: ринок акцій США обвалився після рішення Трампа
4 квiтня, 08:23
Білий дім звільнив трьох високопосадовців з Ради нацбезпеки
CNN: Білий дім звільнив трьох чиновників з Ради нацбезпеки
4 квiтня, 03:54
За депутатку Київради Олену Марченко було внесено найбільшу заставу – 50 млн грн
Фігуранти спецоперації НАБУ «Чисте місто» вийшли з-під варти під заставу – медіа
18 березня, 12:44
Гончаренко заявив, що Мойсюк може замінити Сирського
Головнокомандувачу ЗСУ Сирському готується заміна? Заява Веніславського
18 березня, 12:15
Зеленський: Обговорили з Прем'єр-міністром Карні результати зустрічі міністрів закордонних справ «Групи семи»
Зеленський провів розмову із новим прем’єр-міністром Канади Марком Карні
16 березня, 22:32
Красильников отримав посаду у березні 2023 року
Командувача ОК «Північ» Красильникова звільнено з посади
12 березня, 10:37
Рекрутингові центри української армії також демонструють високий рівень залучення жінок у різних регіонах України
Міноборони склало рейтинг найпопулярніших вакансій серед жінок в рекрутингових центрах
27 сiчня, 21:44
Наталія Алюшина пояснила, чому стався кадровий голод у держслужбі
Кадровий голод у держслужбі. Названо кількість вакансій
13 вересня, 2024, 12:02

Економіка

Як митні тарифи Трампа вплинуть на економіку України: роз’яснення Гетманцева
Як митні тарифи Трампа вплинуть на економіку України: роз’яснення Гетманцева
Україну накрив кадровий голод: чому роботодавцям важко знайти працівників
Україну накрив кадровий голод: чому роботодавцям важко знайти працівників
Уряд продовжив пільгову ціну на газ для виробників тепла: деталі
Уряд продовжив пільгову ціну на газ для виробників тепла: деталі
«Укрзалізниця» повинна виставляти клієнтам тариф за послуги, які вони дійсно отримують, а не включати у нього всі свої витрати – експерт
«Укрзалізниця» повинна виставляти клієнтам тариф за послуги, які вони дійсно отримують, а не включати у нього всі свої витрати – експерт
Ексглава уряду закликав терміново ввести цифрову гривню
Ексглава уряду закликав терміново ввести цифрову гривню
«Метінвест Політехніка» випустив нове покоління інженерів для відновлення промисловості України
«Метінвест Політехніка» випустив нове покоління інженерів для відновлення промисловості України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
201K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 квітня 2025
28K
Пісня з Росії рве сервіси в Україні. Відома мовознавиця звернулася до батьків
27K
20 тис. грн і триразове харчування. Військовий розповів, які пільги є у співробітників ТЦК
22K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
12K
Лютововк воскрес? Що не так з науковою сенсацією, яка потрясла світ

Новини

11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
Вчора, 21:36
У Києві та низці областей тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Вчора, 21:23
Суд у Британії визнав винним у порушенні санкцій «екс-губернатора» Севастополя
Вчора, 15:32
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
9 квiтня, 21:09

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua