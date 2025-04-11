Україну накрив кадровий голод: чому роботодавцям важко знайти працівників

Не всі безробітні реєструються у службі зайнятості

Сьогодні в Україні на ринку праці панує кадровий голод. Різні бізнеси не можуть знайти собі працівників, а тому стараються втримувати той колектив, що вже є. Компаніям із кризою допомагає впоратися держава, залучаючи власні потужності для закриття кадрових проблем. Про це говорить директорка Державної служби зайнятості України Юлія Жовтяк на Business Wisdom Summit 2025, повідомляє «Главком».

«Так, безумовно сьогодні в країні кадровий голод. Як я кажу, зараз час працівника: і не тільки через пошук нових людей, а зараз (треба – «Главком») втримати й ті колективи, які має бізнес, зокрема й державні структури так само...Я очолюю службу чотири роки і можу всім сказати, що ми дійсно змінились, змінюємось і продовжуємо змінюватись. І хочу (сказати – «Главком»), що ми завжди були дружні для бізнесу, і зокрема для наших громадян – це в першу чергу», – зазначає експертка.

Посадовиця відзначає проблемою, що недостатня кількість людей реєструється у центрах зайнятості.

«Безумовно сьогодні в країні кадровий голод, дуже важко знаходити людей, вони не всі реєструються у службі зайнятості... Зараз на обліку переважно 80% – це жінки, а чоловіки або воюють, або не реєструються. Тобто ми теж маємо купу в цьому плані проблем, але ми намагаємось шукати якісь нові підходи і змінювати оцей стереотип, що ми біржа, яка тільки виплачує допомогу по безробіттю. Наразі, це одна із наших місій. Якщо брати в цифрах, минулого року ми працевлаштували 330 тисяч громадян України».

Жовтяк додає, що вони створили у Києві на центральному апараті управління рекрутингу, яке співпрацює з великими компаніями Києва: «Тобто у нас подаються вакансії, умовно, в Google Формах і ми контролюємо всю Україну з точки зору пошуку кадрів. Так ми працюємо з «Новусом», з БКК. Я, коли спілкуюсь з бізнесом, який приходить, розказую як варто зробити, а потім перепитую: «Чи є від такої роботи результат?». Я чую наступне: «Результат є». Так, ми не можемо закрити кожну вакансію – це зараз майже неможливо, але дуже часто ми закриваємо такі вакансії, які бізнес дуже довго шукає, особливо там в районних центрах і не може знайти».

Також директорка держслужби зайнятості зазначає, що вони пропонують різноманітне навчання безпосередньо безробітних. Також вони мають державні програми з навчання для нових працівників, а також підвищення кваліфікації для вже працевлаштованих людей.

«Якщо людина хоче навчитися, обрати нову професію чи спеціальність – вона має таку можливість. Але є і нові програми, зокрема, наприклад, ваучер на навчання (документ, який дає право на перепідготовку, навчання або підвищення кваліфікації у закладах освіти чи у роботодавця за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування – «Главком»), коли людина може працювати. Єдине, що їй має бути 45 років і вона має 15 років страхового стажу. Але якщо це наші ветерани, якщо це наші внутрішньо переміщенні громадяни й люди з інвалідністю, то там не має обмежень по віку. Людина може обрати 155 професій-спеціальностей та навчитися, а далі працевлаштуватися», – говорить експертка

Державна служба зайнятості приділяє багато уваги ветеранам і ветеранками. Для них є різноманітні програми: і навчання, і гранти на розвиток бізнесу. Юлія Жовтяк відзначає, що є проблеми з тим, що їх не беруть працедавці, проте закликає рушити стереотипи про ексвійськових: «Вони дійсно дуже надійні, вони дійсно дуже відповідальні, чесні. Так, можливо треба звернутися до нас, щоб ми вклались в наших ветеранів, можливо їм треба дати підвищення кваліфікації, можливо їх треба донавчити. Ми до цього готові».

Також експертка наголошує на їхній програмі по безбар’єрності, за якою працедавці, якщо беруть на роботу людину з інвалідністю першої або другої груп та вирішують облаштувати для неї безбар’єрне робоче місце, може отримати компенсацію у розмірі 120 тис. і 80 тис. гривень відповідно. Ця програма також розповсюджується на ветеранів, які отримали інвалідність.

Нагадаємо, що екснардеп пояснив, як допомогти ветеранам знайти себе в мирному житті.

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