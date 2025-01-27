Міноборони склало рейтинг найпопулярніших вакансій серед жінок в рекрутингових центрах

Найвищий відсоток кандидаток до Сил оборони України зафіксовано в Чернівецькій області

З початку роботи центрів рекрутингу української армії 8053 людини вже стали кандидатами до Сил оборони, 20% з них – жінки. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.

«Кількість жінок, які долучаються до Сил оборони через центри рекрутингу, демонструє їхню активну участь у захисті країни. Жінки активно займають штабні, медичні та бойові посади, зокрема у сфері БпЛА. Це ще раз підтверджує, що українське військо надає можливості для всіх, хто бажає зробити внесок у нашу спільну перемогу», – зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Розподіл за групами військових спеціальностей серед жінок, які долучилися до Сил оборони через центри рекрутингу української армії станом на 25 січня 2025 року:

штабні посади – 24%

бойові медики, медсестри, лікарі – 22%

спеціальності, пов'язані з БпЛА – 13%

кухарі – 12%

стрілецькі спеціальності – 6%

зв'язок та кібербезпека – 6%

психологи – 3%

Рекрутингові центри української армії також демонструють високий рівень залучення жінок у різних регіонах України. Найвищий відсоток кандидаток до Сил оборони України зафіксовано в таких областях:

Чернівецька – 46%

Хмельницька – 42%

Тернопільська – 38%

Рівненська – 33%

Чернігівська – 31%

Одеська – 29%

Сумська – 27%

В онлайн-центрі рекрутингу, який працює по всій Україні, цей показник становить 37%.

Нагадаємо, вакансії, пов’язані з безпілотниками, водійськими та стрілецькими напрямками мають найбільший попит серед військовослужбовців, які долучаються до Сил оборони через центри рекрутингу. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Як відомо, у застосунку «Дія» з'явилася можливість долучитися до Армії дронів. Після подання заяви людина потрапить лише в той підрозділ, який обрала, а на базову військову підготовку кожен охочий потрапить з уже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджується самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно.