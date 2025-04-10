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Екснардеп пояснив, як допомогти ветеранам знайти себе в мирному житті

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Екснардеп пояснив, як допомогти ветеранам знайти себе в мирному житті
Єгор Фірсов зауважив, що важливо, щоб військові відчували себе потрібними у суспільстві
фото: 109 ОБр ТрО

Єгор Фірсов: Треба, щоб люди, які пройшли війну, йшли на державну службу та займали там певні посади

Відкритою проблемою для ексвійськових наразі є реінтеграція в суспільство. Для цього необхідно, щоб держава і суспільство об’єдналися для допомоги ветеранам. Про це колишній народний депутат та в.о. голови Державної екологічної інспекції України, а наразі командир взводу ударних БпЛА Muramasa 109-ї бригади ТрО Єгор Фірсов зауважив у розмові з «УП», повідомляє «Главком».

«Мене обурює історія, коли військові йдуть, стають ветеранами і йдуть просто в нікуди. Ви не уявляєте навіть, яка кількість повідомлень приходить до мене допомогти грошима, наприклад. Тобто він там був, служив, його поранили, він списався офіційно, нормально і зараз він пише «позич гроші» або «дай гроші». Або просто хлопці не можуть себе знайти: немає якоїсь зайнятості, роботи, а для реабілітації – це взагалі супер суттєва історія, щоб у тебе була зайнятість, щоб ти був реалізований», – говорить командир.

Фірсов наголошує, що важливо, щоб військові відчували себе потрібними у суспільстві. Експерт наводить приклад, що після повернення у військового немає роботи, йому морально важко, а до цього ще можуть додаватися контузії або інші проблеми. Як рішення Єгор Фірсов пропонує продовження кар’єри, але вже у держслужбі.

«У першу чергу, навіть на законодавчому рівні цю історію треба виписувати, щоб люди, які пройшли війну, йшли на державну службу та займали там певні посади. І от, наприклад, державна служба – це, як правило, конкурс. Звісно потрібно, щоб людина там відповідала всім критеріям: освіта, досвід роботи тощо. На фронті зараз і, повірте мені, серед ветеранів велика кількість різних людей, у тому числі з цими критеріями. Але якщо обирати між просто людиною і таким самим, але військовим, то обов’язково треба надавати перевагу військовому», – зазначає екснардеп.

Єгор Фірсов додає, що вже зараз необхідно робити все для того, щоб військові та ветерани йшли на державну службу: «А в майбутньому ця держава будувалась саме на кадрах того покоління, яке у 2022-2023 роках взяло в руки зброю».

Проте Фірсов підсумовує, що наразі цього немає і частково покладає відповідальність на суспільство, яке на словах завжди підтримує військових, а по їхньому поверненню просто стають байдужими до них: «І тут має прийти й суспільство, і держава та сказати: «Ні, друже, ти потрібен: ось тобі зайнятість, ось тобі робота, ось тобі лекції, ось тобі певна посада і так далі».

До слова, Герой України Віталій Литвин зауважив, що на тлі публічних заяв американських високопосадовців щодо перемир’я між Україною та Росією розгортаються палкі дискусії між різними верствами населення. Проте більшість сходиться на одному: російський диктатор Володимир Путін не піде на мир, а хоче використати угоду для переозброєння своєї армії.

Теги: Єгор Фірсов ветеран військові

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