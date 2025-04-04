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«Найгірший сценарій розвитку ситуації»: ринок акцій США обвалився після рішення Трампа

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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«Найгірший сценарій розвитку ситуації»: ринок акцій США обвалився після рішення Трампа
Обвал фондового ринку США трапився після заяв Трампа
фото: Andrew Kelly

Акції компанії Nike Inc. за день впали у ціні на 14,4% за підсумками торгів

Американські фондові індекси різко знизилися в четвер на тлі оголошених президентом США Дональдом Трампом торгових мит, падіння S&P 500 і Nasdaq стало максимальним з 2020 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNBC.

Днем раніше Трамп повідомив, що введе мита у відповідь щодо іноземних торгових партнерів США. Він пояснив, що американське мито «не буде повністю дзеркальним», і показав таблицю, в якій зазначено, які тарифи в середньому діють щодо США в інших країнах, і які вводяться у відповідь.

Мита для Китаю становитимуть 34%, для ЄС – 20%, для Японії – 24%, для В'єтнаму – 46%, для Тайваню – 32%. Мінімальний рівень мит встановлений Трампом на рівні 10%. Він почне діяти 5 квітня, а вищі мита – 9 квітня.

«Це найгірший сценарій розвитку ситуації в плані мит, і він не був закладений ринком, тому ми спостерігаємо таку реакцію», – зазначає головний інвестиційний директор Sanctuary Wealth Мері Енн Бартелс.

Підрахунки економістів показують, що середня ставка мит у США становитиме близько 22%, що востаннє фіксувалося 1910 року.

Акції Nike Inc. впали у ціні на 14,4% за підсумками торгів. На частку в'єтнамських фабрик минулого року припало близько 50% випуску всього взуття Nike.

Котирування паперів інших виробників спортивних товарів – Deckers Outdoor Corp. та Lululemon Athletica Inc. – знизилися на 14,5% та 9,6% відповідно.

Вартість акцій оператора мережі магазинів фіксованих цін Dollar Tree Inc., який отримує більшість своїх товарів з Китаю, опустилась на 13,3%. Папери рітейлерів Walmart Inc. та Target Corp. подешевшали на 2,8% та 10,9% відповідно.

Акції Apple Inc. подешевшали на 9,3%, що стало найгіршою динамікою з березня 2020 року. Компанія втратила $300 млрд капіталізації за минулу сесію.

Крім того, різко знизилися котирування паперів інших IT-компаній, а також чіпмейкерів, зокрема Amazon.com Inc. (-9%), Dell Technologies Inc. (-19%), HP Inc. (-14,7%), Nvidia Corp. (-7,8%); Advanced Micro Devices (-8,9%).

Капіталізація Tesla Inc. опустилася на 5,5% іншого виробника електромобілів Lucid Group Inc. – на 3,3%.

Котирування акцій американських банків також різко знизилися. Індекс KBW Bank, до якого входять папери 24 фінінститутів, втратив 9,9%, що є максимальним падінням з часів кризи регіональних банків США у березні 2023 року.

Ринкова вартість Bank of America Corp. зменшилась на 11,1%, Wells Fargo & Co. – на 9,1%, JPMorgan Chase & Co. – на 7%.

«Хоча фінансовий сектор не піддається прямому впливу мит, невизначеність щодо їх непрямих наслідків для економіки та ділової активності, а також викликана нею ринкова волатильність, ймовірно, впливатимуть на динаміку акцій банків у короткостроковій перспективі», – каже аналітик Seaport Research Partners.

Статистичні дані, опубліковані в четвер, показали несподіване зниження кількості нових заявок на допомогу по безробіттю у США.

Кількість американців, які вперше звернулися за допомогою, минулого тижня скоротилася на 6 тис. – до 219 тис., повідомило міністерство праці США. Згідно з переглянутими даними, тижнем раніше показник склав 225 тис., а не 224 тис., як повідомлялося раніше. Аналітики в середньому очікували на його підвищення до 225 тис. порівняно з оголошеним раніше рівнем попереднього тижня, за даними Trading Economics.

Індекс Dow Jones Industrial Average за даними на закриття ринку в четвер впав на 1679,39 пунктів (3,98%) і склав 40545,93 пунктів.

Значення S&P 500 знизилося на 274,45 пункту (4,84%) – до 5396,52 пункту. Nasdaq Composite звалився на 1050,44 пункту (5,97%), склавши 16550,61 пункту.

Нагадаємо, Білий дім звільнив щонайменше трьох співробітників Ради національної безпеки.

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Теги: США економіка тарифи кадрові зміни бізнес біржа Tesla Apple

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