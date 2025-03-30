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Як уряд планує втримати чоловіків в Україні після війни – пояснення Мінсоцполітики

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Як уряд планує втримати чоловіків в Україні після війни – пояснення Мінсоцполітики
кожна громада має розвивати інфраструктуру, соціальні сервіси й середовище, яке буде комфортним і привабливим для життя
фото з відкритих джерел

Міністерство розширює програми житлової підтримки та працює над створенням фонду соціального житла

Після завершення бойових дій частина українських чоловіків може виїхати за кордон – такі прогнози озвучують соціологи. Уряд усвідомлює цю загрозу і готує рішення, які мають допомогти утримати українців вдома. Як інформує «Главком», про це в коментарі «Новини.Live» розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

Марчак зазначила, що у світі вже сформувався образ українців як сильних, розумних і працьовитих людей, тому завдання держави – зробити так, щоб повертатися і залишатися в Україні було вигідно.

Посадовиця окреслила три основні напрямки, над якими працює Мінсоцполітики: забезпечення житлом; створення робочих місць; розвиток громад, у яких хочеться жити.

За її словами, міністерство розширює програми житлової підтримки та працює над створенням фонду соціального житла, що дозволить забезпечити дедалі більше людей власними оселями.

Окрім того, кожна громада, наголосила Марчак, має розвивати інфраструктуру, соціальні сервіси й середовище, яке буде комфортним і привабливим для життя.

Нагадаємо, ООН повідомляла у 2024 році, що населення України скоротилося на 10 млн осіб з початку повномасштабного вторгнення Росії через низку причин. Йдеться про відтік біженців, падіння народжуваності та загибель людей на війні.

Як повідомлялося, західні експерти наводять дані, що кількість населення на підконтрольній Україні території становить 29 млн людей.

До слова, директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова зазначила, що для повернення українців з-за кордону вирішальними факторами є безпека, робота та житло.

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Теги: громада робота населення

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