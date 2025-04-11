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Кабмін провів кадрові зміни в уряді та погодив нових голів низки районів Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Кабмін провів кадрові зміни в уряді та погодив нових голів низки районів Києва
Уряд погодив призначення восьми голів районних державних адміністрацій у Києві
фото: Кабмін

Уряд погодив звільнення двох голів районних державних адміністрацій у Києві

Сьогодні, 11 квітня, Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових рішень, звільнивши та призначивши посадовців у центральних органах виконавчої влади, а також погодив призначення та звільнення голів районних державних адміністрацій у Києві. Як передає «Главком», про це заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, урядом було ухвалено наступні кадрові рішення:

 Звільнено:

  • Россошанську Ольгу Валентинівну з посади першого заступника Голови Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти;
  • Шевчук Юлію Іванівну з посади першого заступника Голови Державного агентства України з питань кіно;
  • Гопчака Ігоря Васильовича з посади заступника Голови Державного агентства водних ресурсів України.

Призначено:

  • Задорожного Олександра Вячеславовича державним секретарем Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України;
  • Россошанську Ольгу Валентинівну Головою Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти;
  • Гопчака Ігоря Васильовича Головою Державного агентства водних ресурсів України;
  • Коротецького Василя Петровича заступником Голови Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Погоджено призначення:

  • Дунаєвської Софії Анатоліївни головою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації;
  • Лазарєва Сергія Володимировича головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;
  • Бахматова Максима Ісановича головою Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації;
  • Паладія Андрія Миколайовича головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації;
  • Наконечного Володимира Михайловича головою Подільської районної в місті Києві державної адміністрації;
  • Зантараї Георгія Малхазовича головою Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;
  • Кравченка Ігоря Володимировича головою Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації;
  • Сазановича Олександра Романовича головою Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Погоджено звільнення:

  • Садового Сергія Миколайовича з посади голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації;
  • Чечотки Ірини Романівни з посади голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Також повідомляється, що тимчасово виконання обов’язків Голови Державного агентства України з питань кіно покладено на Александрова Максима Івановича.

Нагадаємо, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що оскаржив в суді рішення Київради про розширення повноважень голови Київської міськдержадміністрації. 

3 квітня Київська міська рада проголосувала за збільшення повноважень Кличка. Передбачається, що КМВА більше не зможе видавати власні розпорядження без підпису міського голови, це рішення підтримали 62 депутати Київради. Ткаченко підкреслив, що забрати повноваження в начальника МВА під час воєнного стану може «тільки той, хто його туди призначив». Тимур Ткаченко заявив, що міський голова Києва Віталій Кличко проштовхує рішення про обмеження повноважень КМВА. Сам мер пояснює, що рішення, ухвалене Київрадою, потрібне для розв’язання нагальних господарських питань.

Раніше у фракції політичної сили міського голови Києва «Удар» заявляли, що столиці не потрібна Київська міська військова адміністрація. Мовляв, вона існує «лише для одного»: щоб у міського голови Віталія Кличка не було повноцінних повноважень.

Теги: Кабмін кадрові зміни уряд звільнення

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