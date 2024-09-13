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Кадровий голод у держслужбі. Названо кількість вакансій

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Кадровий голод у держслужбі. Названо кількість вакансій
Наталія Алюшина пояснила, чому стався кадровий голод у держслужбі
фото: pdp.nacs.gov.ua

Наразі вільними є майже 34 тис. вакансій

Станом на червень 2024 року відбувся відтік 158 тис. чиновників. Наразі вільними є понад 34,8 тис. вакансій у держслужбі. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла голова Нацагентства з питань держслужби Наталія Алюшина.

«Від початку повномасштабного вторгнення відбувся відтік 7 тис. державних службовців: на початок 2022 року було 165 тис. – станом на червень 2024 року стало 158 тис. Наразі вільними є понад 34,8 тис. вакансій. Понад 4 тис. колег мобілізовані – вони не входять в число цих 158 тис., хоча за ними зберігаються посади. Їхні функції покладені на інших працівників», – йдеться в інтерв'ю.

Як нинішній дефіцит кадрів відбивається на роботі держорганів? Бо якщо дивитися зі сторони – вся ця махіна все одно якось їде – працює.

Алюшина розповідає, що наразі складно знайти людину на посаду держслужбовця, яка б відповідала встановленим вимогам. Наприклад, у Нацагентстві з питань держслужби сім разів оголошували добір на позицію фахівця із закупівель.

«Украй важко було знайти людину, яка б відповідала встановленим вимогам. Робота ледь не стала. Бо треба і папір придбати, і закупити ліцензії на програмне забезпечення, і підписати договори на послуги з вивезення сміття... Дали собі раду тим, що визначили уповноважену особу, яка забезпечувала ці функції. Але ці обов'язки для неї були додатковими, їй доводилося виконувати ще й свої. Тільки з восьмої спроби знайшли людину», – розповіла голова Нацагентства.

Наталія Алюшина пояснила, чому люди не хочуть йти на ці вакансії: «Ще люди не надто хочуть йти на вакансії мобілізованих працівників, що зберігаються за тими, хто пішов служити. А якщо ідеться про позиції ІТ-фахівців, то ринок їм пропонує значно цікавіші пропозиції. З такими проблемами стикаються всі державні органи».

Нагадаємо, що Наталія Алюшина розповіла, що 1 січня 2024 року Україна перейшла на нову систему оплати праці держслужбовців. Попри складну ситуацію в економіці країни, Міністерство фінансів знайшло додаткові 22 млрд грн для фінансування заробітної плати чиновників.

Також голова Нацагентства з питань держслужби Наталія Алюшина пояснила, чому у деяких чиновників падають зарплати.

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Теги: депутат зарплата кадрові зміни чиновник Держслужба праці зарплатня Наталія Алюшина Національне агентство України з питань державної служби

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