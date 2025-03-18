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Фігуранти спецоперації НАБУ «Чисте місто» вийшли з-під варти під заставу – медіа

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Фігуранти спецоперації НАБУ «Чисте місто» вийшли з-під варти під заставу – медіа
За депутатку Київради Олену Марченко було внесено найбільшу заставу – 50 млн грн
фото: Київська міська рада

Раніше НАБУ заявило про викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді та КМДА

Фігуранти, яких було затримано у межах операції НАБУ «Чисте місто», вийшли з-під варти. Про це повідомляють журналісти Bihus.Info, посилаючись на джерела у ВАКС, передає «Главком».

Так, за посадовців була внесена застава:

  • за депутатку Київради Олену Марченко – 50 млн грн;
  • за депутата і голову земельної комісії Київради Михайла Терентьєва – майже 20 млн грн;
  • за заступника Кличка Петра Оленича – 15 млн грн;
  • за заступника директора КП «Київблагоустрій» Олексія Мушту – 7 млн грн.
  • за першого заступника директора «Спецжитлофонду» Юрія Леонова – 4,5 млн грн.

Минулого тижня Кличко заявив про звільнення Леонова і Мушти. А партія «УДАР» відкликала депутата Терентьєва з Київради.

Нагадаємо, 27 лютого, Національне антикорупційне бюро опублікувало записи негласних слідчих дій, які велися під час досудового розслідування земельної корупції в Києві у межах операції «Чисте місто». 

«За оборудкою стоїть злочинна організація на чолі з медійно-відомим колишнім депутатом Київської міської ради, до складу якої входили топпосадовці, депутати та інші особи», – заявили у НАБУ.

У відомстві зазначили, що члени злочинної організації використовували так звана «туалетну схему», яка передбачала пошук привабливих земельних ділянок та реєстрацію на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких у багатьох випадках на цих ділянках ніколи не існувало. Це дозволяло отримувати першочергове право власності на землю під цими спорудами-привидами.

Нагадаємо, голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що бере під особистий контроль питання інвентаризації столичної землі, щоб запобігти так званим «туалетним схемам». 

6 лютого Національне антикорупційне бюро заявило про викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді та КМДА. Результатом слідчих дій у межах операції «Чисте місто» стало оголошення підозри десятьом особам. У лютому 2025 року Комарницький та учасники групи отримали підозри як члени організованого злочинного угрупування, серед них:

  • заступник Віталія Кличка Петро Оленич, який курує ключові земельні департаменти столиці;
  • голова земельної комісії Київради Михайло Терентьєв;
  • депутатка земельної комісії Олена Марченко;
  • заступник директора КП «Київблагоустрій» Олексій Мушта;
  • заступник директора КП «Спецжитлофонд» Юрій Леонов.

Серед підозрюваних – ексдепутат Київської міської ради Денис Комарницький, якого правоохоронці називають керівником злочинної організації. 10 лютого НАБУ оголосило Комарницького у розшук.

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив про кадрові зміни у Київській міській державній адміністрації на тлі резонансної «земельної справи». 

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Теги: Віталій Кличко кадрові зміни розслідування місто розшук звільнення Денис Комарницький Петро Оленич Київ

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