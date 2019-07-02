Виробники альтернативної енергії не зможуть отримати виплати за зеленим тарифом – «Укренерго»



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Власники сонячних та вітрових електростанцій можуть не отримати зелений тариф

Через рішення суду, який призупинив дії постанов Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, виробники електроенергії з відновлювальних джерел енергії не зможуть отримати свою компенсацію.

Про це йдеться в повідомленні оператора системи передачі електроенергії НЕК «Укренерго».

«Укренерго не зможе компенсувати витрати Гарантованого покупця на виплату «зеленого тарифу» виробникам електроенергії з ВДЕ, якщо скасують рішення Окружного адміністративного суду Києва про призупинення дії постанов НКРЕКП №954 та №955 від 7.06.2019 р, якими встановлені тарифи для на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління. Відповідно, Гарантований покупець не зможе повністю розраховуватися за вироблену виробниками ВДЕ електричну енергію», - заявив керівник «Укренерго» Всеволод Ковальчук.

Нагадаємо, відповідний позов до суду подав Нікопольський завод феросплавів. Свою позицію він аргументував тим, що раніше на 2019 рік був встановлений тариф «Укренерго» на передачу електроенергії на рівні 5,926 коп./кВт год (без ПДВ). Постановами НКРЕКП №954 та №955 тариф «Укренерго» збільшився в сумі до 35,5 коп./кВт год.

Керівник «Укренерго» це пояснює тим, що раніше втрати електроенергії в магістральних мережах при передачі та компенсації виробникам електроенергії, які працюють за зеленим тарифом покривались за рахунок ДП «Енергоринок». А з 1 липня, із запуском ринку електроенергії, все це має компенсувати «Енергоринок»

«Просто ми починаємо сплачувати за те, що раніше оплачувало ДП «Енергоринок», якого вже немає в новій моделі ринку. Це просто переміщення частини витрат, яке не вплинуло на ціни для споживачів, на відміну від інших речей, про які ми повідомляли раніше», — сказав Ковальчук.

Нагадаємо, 1 липня в Україні почала діяти нова модель ринку електроенергії. Ціни на електроенергію більше не встановлює державний регулятор НКРЕКП: відтепер виробники продають свій товар за двосторонніми контрактами на вільному ринку.

Сьогодні ж, 2 липня, з’явилась інформація, що Окружний адмінсуд Києва задовольнив клопотання Нікопольського заводу феросплавів призупинив постанови НКРЕКП про встановлення на друге півріччя 2019 року тарифів для оператора системи передачі електроенергії НЕК «Укренерго». Ковальчук заявив, що це призведе до колапсу нового ринку електричної енергії.

Про те, що хтось подав апеляцію на це рішення суду, поки не повідомляється.