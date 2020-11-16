«Укрпошта» отримає у ЄБРР кредит на €63 млн

Перший транш в обсязі 23 млн євро буде спрямовано на придбання і оснащення поштових фургонів

Міністр інфраструктури Владислав Криклій підписав з Європейський банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) гарантійну угоду про виділення кредиту в 63 млн євро для державної компанії Укрпошта на оновлення логістичної мережі і реформування сільських відділень. Про це чиновник повідомив у Telegram в понеділок, 16 листопада.

За його словами, ці кошти дозволять:

створити нові логістичні центри із сучасним сортувальних обладнанням;

ввести ще 1900 нових пересувних відділень для покриття всіх 100% населених пунктів України;

поліпшити логістичну інфраструктуру для розвитку електронної комерції.

Відомо, що Кабмін дозволив отримання цього кредиту 21 жовтня. А рада директорів ЄБРР схвалила його 4 листопада.

Перший транш в обсязі 23 млн євро буде спрямовано на придбання і оснащення поштових фургонів. Другий транш у 30 млн євро – на розвиток сортувальних центрів і сортувальних складів. Третій транш у 10 млн євро – на придбання і оснащення додаткових поштових фургонів для завершення програми розгортання мережі мобільних поштових відділень в сільських районах по всій країні.

За даними ЄБРР, загальна вартість проекту складе 112 млн євро, з них кредит самого ЄБРР – 63 млн євро, кредит Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) – 30 млн євро і власним коштом Укрпошти – 19 млн євро.

Нагадаємо, що «Укрпошта» посіла 30 місце у світовому рейтингу поштових послуг.

До слова, з 1 листопада «Укрпошта» працює без вихідних.