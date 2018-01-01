«Укртрансгаз» вперше почав продавати сонячну електроенергію

Електростанція має потужність 300 кіловат, була запущена в експлуатацію на початку 2017 року

Перша сонячна електростанція «Укртрансгазу», що у Боярці, почала віддавати вироблену електроенергію в енергоринок України по «зеленому тарифу». Про це повідомляється у Facebook «Укртрансгазу». Станція потужністю 300 кіловат збудована і запущена в експлуатацію на початку 2017 року. Станція



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Електростанція має потужність 300 кіловат, була запущена в експлуатацію на початку 2017 року

Перша сонячна електростанція «Укртрансгазу», що у Боярці, почала віддавати вироблену електроенергію в енергоринок України по «зеленому тарифу».

Про це повідомляється у Facebook «Укртрансгазу».

Станція потужністю 300 кіловат збудована і запущена в експлуатацію на початку 2017 року. Станція розташована на даху філії «Укртрансгазу» — підприємства Укргазтехзв`язок.

З 1 грудня станція почала поставляти електроенергію в енергетичну систему України — на ДП «Енергоринок».

За попередніми розрахунками, найбільшу кількість енергії – 55 МВтXгод — вона може виробити у липні, а найменшу – 6,2 МВтXгод — у грудні.

Всього очікується, що станція з 1140 сонячних панелей буде генерувати 400 МВтXгод електроенергії на рік. Цього обсягу вистачить, наприклад, щоб забезпечити електроенергією протягом року сучасну 24-поверхівку.