«Укртрансгаз» вперше почав продавати сонячну електроенергію
- Сьогодні, 00:47
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Електростанція має потужність 300 кіловат, була запущена в експлуатацію на початку 2017 року
Перша сонячна електростанція «Укртрансгазу», що у Боярці, почала віддавати вироблену електроенергію в енергоринок України по «зеленому тарифу».
Про це повідомляється у Facebook «Укртрансгазу».
Станція потужністю 300 кіловат збудована і запущена в експлуатацію на початку 2017 року. Станція розташована на даху філії «Укртрансгазу» — підприємства Укргазтехзв`язок.
З 1 грудня станція почала поставляти електроенергію в енергетичну систему України — на ДП «Енергоринок».
За попередніми розрахунками, найбільшу кількість енергії – 55 МВтXгод — вона може виробити у липні, а найменшу – 6,2 МВтXгод — у грудні.
Всього очікується, що станція з 1140 сонячних панелей буде генерувати 400 МВтXгод електроенергії на рік. Цього обсягу вистачить, наприклад, щоб забезпечити електроенергією протягом року сучасну 24-поверхівку.