«Укрзалізниці» потрібна стратегія розвитку, а не списання старих вагонів, – ексміністр

Омелян нагадав, що поточного року Укрзалізниця вперше отримала 4 млрд грн для оновлення пасажирського рухомого складу, проте за рік не змогла здійснити закупівлю

Омелян вважає, що в «Укрзалізниці» відсутній професійний менеджмент

Влада має ухвалити системні рішення щодо розвитку «Укрзалізниці», а не займатись пінг-понгом – то забороняє експлуатацію вагонів за віком, що спровокує колапс на ринку перевезень, то скасовує своє рішення, то локомотиви купує, то електрички, то вагони. Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

«З одного боку, ми бачимо хронічне простоювання вагоноремонтних потужностей. З іншого боку, ми маємо ситуацію, що одномоментно заборонити всі вагони до експлуатації, термін яких вийшов, ми не можемо. Тому що буде колапс перевезень. На жаль, Укрзалізниця займається постійним пінг-понгом за останні 2 роки і то вводить обмеження, то потім їх скасовує. Що ще більше дестабілізує ринок», – пояснив Омелян.

Він також нагадав, що поточного року Укрзалізниця вперше отримала 4 мільярди гривень для оновлення пасажирського рухомого складу, проте за рік не змогла здійснити закупівлю. Це свідчить про відсутність у компанії професійного менеджменту.

«Ми повинні повернутися в точку нуль. У цьому моменті провести розширену нараду на рівні Кабінету міністрів – за участю Укрзалізниці, профільного міністерства та бізнесу, який причетний як до вагонобудівної сфери, так і до перевезень. І чітко визначити свою політику на подальші 5 років. А потім виконувати узгоджений план дій», – зазначив Омелян.

За його словами, якщо уряд вирішить акцентувати увагу на оновленні рухомого складу – держава має гарантувати інвестування в закупівлю нових вагонів і потім дотримуватись своїх зобов’язань. Тоді бізнес також матиме можливість підготуватись до таких дій – зокрема, закладе оновлення вагонного парку у фінансові плани. А відсутність стратегії в діях влади призводить лише до хаосу на ринку перевезень.

«Такий хаос, коли ми одного дня приймаємо одні рішення, потім їх скасовуємо, приймаємо абсолютно інші рішення, ні до чого доброго не приведе. І буде фактично ситуація, коли возити буде нічим», – застеріг Омелян.

Як відомо, Міністерство інфраструктури опублікувало новий наказ про обмеження термінів експлуатації вантажних вагонів в залежності від віку. Це вже не перша спроба відомства втрутитися в вагонний ринок: попередні спроби успіхом не увінчалися, а накази були відхилені регуляторною службою та Міністерством юстиції.

Раніше гендиректор Федерації роботодавців і транспорту України Володимир Гусак заявив, що керівництву Укрзалізниці слід думати про закупівлю локомотивів, яких катастрофічно не вистачає, а не про покупку нових вагонів. Такої думки притримується і голова Української аграрної ради Леонід Козаченко: на його переконання, Укрзалізниця має вдосталь вагонів, та не має тяги і модернізованої інфраструктури, через що оборот вагонів «Укрзалізниці» щомісяця погіршується.

Раніше гендиректор федерації роботодавців і транспорту України Володимир Гусак заявив: щоб врятувати «Укрзалізницю», необхідно провести її реформування та призначити професійний менеджмент. Він також зазначив, що від постійного підвищення УЗ тарифів на перевезення вона втрачає вантажі, і з кожним роком фінансовий стан компанії погіршується.

Водночас член Тимчасової слідчої комісії ВР з перевірки стану «Укрзалізниці» Костянтин Бондарєв повідомив що згідно висновків ТСК через тотальну корупцію та неефективний менеджмент «Укрзалізниця» щороку втрачає понад 10 млрд грн.