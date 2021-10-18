Хто замінив Романа Шпека? Національна асоціація банків отримала нового керівника

Незалежна асоціація банків України обрала нове керівництво. Замість Романа Шпека новим головою Ради асоціації стала Олена Коробкова.

«Сьогодні мене обрали головою Ради Незалежної асоціації банків. Це безмежний кредит довіри від банківської спільноти й велика відповідальність, яку я нестиму з максимальною віддачею нашій спільній справі!» – повідомила Олена Коробкова.

Роман Шпек очолював Раду Незалежної асоціації банків останні вісім років.

Роман Шпек у 1993-95 роках був міністром економіки України. Фото: Главком

«За цей час ми пройшли дійсно серйозний шлях розвитку, зміцніли та досягли результатів, що вимірюються вирішеними проблемними питаннями банків, налагодженням якісної комунікації з органами влади та міжнародними партнерами», – написала Олена Коробкова.

Новим виконавчим директором Незалежної асоціації банків замість неї стала Марія Колганова.

Олена Коробкова у 2006 році закінчила Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова за спеціалізацією «математика», здобула ступінь магістра. Паралельно, з 2003 по 2007 рік, у цьому ж університеті на факультеті правознавства отримала диплом спеціаліста з правового забезпечення підприємницької діяльності та кваліфікацію юриста.

У 2011–2012 роках навчалась в Одеському національному економічному університеті за програмою Євросоюзу «Українська ініціатива» на факультеті економіки і підприємництва, отримала диплом за спеціальністю «фінанси».

У 2012–2013 роках навчалася в Лондонській бізнес-академії, після закінчення якої отримала диплом за спеціальністю «менеджмент».

Аспірант Державного університету «Банківський університет».

Тренінг IFC: операційний ризик і фінансові злочини, управління ризиками банківської ліквідності в Базельській директиві про вимоги ІІ та IV (CRD4): сертифікат участі.

Коробкова ініціювала реформу фінансового сектору в рамках Комплексної програми розвитку фінансового сектору 2020, є членом міжвідомчих груп Міністерства фінансів, Міністерства юстиції, спеціалізованого парламентського комітету, Міністерства внутрішніх справ тощо.

Працює над міжнародними проектами в колаборації зі Світовим банком, IFC, KfW та іншими.

Є членом і заступником голови Міжнародної банківської ради (об'єднання банківських асоціацій 17 країн).

З квітня 2018 – дотепер – незалежний член Наглядової ради, голова комітету з питань винагороди АТ Банк «Південний».

З квітня 2016 – дотепер – незалежний директор Біржової ради, член Комітету з аудиту ВАТ «Українська біржа».

З листопада 2011 – дотепер – виконавчий директор (з 2014 року, до того – Голова апарату) НАБУ: Незалежна асоціація банків України. Загальне управління діяльністю асоціації, керівництво проектом «Фінансова реструктуризація» (у співпраці з ЄБРР).

2007–2011 – директор Департаменту розвитку та маркетингової політики, ПАТ «ІМЕКСБАНК». Управління мережею філіалів, автоматизація бізнес-процесів, управління адміністративною та діловою діяльністю, розроблення маркетингової політики.

2003–2007 – начальник відділу розвитку та маркетингу АТ Банк «Південний».

Брала участь у розробці Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року, що ввійшла до стратегії, затвердженої президентом.