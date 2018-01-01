«Укрзалізниця» переходить на формульне ціноутворення

Ціна закупівель палива буде формуватися на основі котирувань міжнародної системи Platts

«Укрзалізниця» заявила про намір здійснювати закупівлю дизельного палива на умовах формульного ціноутворення. Перші аукціони на закупівлю 110 тисяч тонн дизельного палива пройдуть вже 30 січня цього року. З введенням формульного ціноутворення варто очікувати, що найбільший споживач дизеля в Україні буде більше економити, і менше



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Ціна закупівель палива буде формуватися на основі котирувань міжнародної системи Platts

«Укрзалізниця» заявила про намір здійснювати закупівлю дизельного палива на умовах формульного ціноутворення. Перші аукціони на закупівлю 110 тисяч тонн дизельного палива пройдуть вже 30 січня цього року. З введенням формульного ціноутворення варто очікувати, що найбільший споживач дизеля в Україні буде більше економити, і менше залежати від настрою трейдерів.

Як повідомили в прес-службі компанії, передбачено проведення трьох аукціонів по 20 тисяч тонн кожен із застосуванням формульної зміни ціни з урахуванням показників Platts. Також буде проведено п'ять звичайних процедур по 10 тисяч тонн кожна.

Формула ціноутворення досить проста: ціна дорівнює сумі котирувань Platts, податків, акцизів і бажаної маржі трейдера. Плюс - поправка на офіційні курси валют.

По суті, весь предмет торгу зводиться до маржі постачальника. Хто погодиться заробити менше, той і отримає контракт.

При цьому, жодних довідок з Торгово-промислової палати або Держзовнішінформу про локальні, але непереможні кризи на українському ринку нафтопродуктів вже не буде аргументом для шантажу і багаторазового завищення ціни на паливо, як це відбувалося в попередні роки, пишуть Комментарии.

«Укрзалізниця впевнено переводить процес закупівель на цивілізовані міжнародні рейки, і закупівлі палива на умовах формульного ціноутворення - позитивний сигнал для всіх постачальників. Такі умови привабливі і для залучення міжнародних трейдерів. Реальна ринкова ціна палива стратегічно важлива для нас. Ми підвищили вимоги до себе і до постачальників - будемо наполягати на гарантованих поставках, згідно з договорами», - сказав в.о. глави «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» вже намагалася змінити механізм закупівель палива. Так, торги за формульним розрахунком вартості на закупівлю 60 тисяч тонн палива були оголошені 23 листопада 2017 року. Але вони були заблоковані скаргою в Антимонопольний комітет від одного з постачальників.

У 2017 році деякі великі постачальники палива після ряду зірваних і заблокованих тендерів «Укрзалізниці» відмовилися працювати з залізничниками до введення формульного ціноутворення.

Довідка:

Platts - міжнародна, глобальна уніфікована система інформаційного моніторингу динаміки ринку і ціноутворення у сфері добувної та паливно-енергетичної промисловості. Показники Platts - індекси, офіційно визначені світовим інформаційним агентством Platts і є базою для використання суб'єктами господарської діяльності.