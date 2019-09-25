Укрзалізниця почала купувати вагони за кошти ЄБРР
Загалом передбачається закупити приблизно 4500 вантажних напіввагонів загального призначення
Укрзалізниця почала процес закупівлі вантажних напіввагонів для компанії за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку.
Про це повідомляють в Укрзалізниці.
Зазначається, що закупівля буде здійснюватися в рамках двостадійного тендера відповідно до принципів і правил Банку з застосуванням електронного порталу закупівель для клієнтів ЄБРР - ECEPP.
«Загалом передбачається закупити приблизно 4500 вантажних напіввагонів загального призначення (з люками) в три етапи: в 2019 році на першому етапі - 1000 вагонів (4 лоти), в 2020 році на другому етапі 1500 вагонів (5 лотів) і на третьому етапі 2000 вагонів (6 лотів)», - йдеться у повідомленні.
70% від контрактної ціни (без ПДВ) фінансується за рахунок коштів позики ЄБРР, а 30% - заплатить Укрзалізниця.
Потенційні учасники, які зареєструються в ECEPP і проявлять зацікавленість в угоді, зможуть отримати роз'яснення і додаткову інформацію від Укрзалізниці через ECEPP.
Двостадійна тендерна процедура передбачає, що тендер на першому етапі буде складатися тільки з технічної пропозиції без зазначення будь-яких цін, а на другому етапі будуть подаватися комерційні пропозиції.
Найближчим часом планується зустріч з учасниками ринку з метою роз'яснення порядку проведення тендеру і особливостей тендерної процедури.
Нагадуємо, у листопаді 2018 року, ЄБРР і Укрзалізниця підписали довгострокову кредитну угоду про виділення банком 150 млн доларів на придбання нових вантажних напіввагонів.
Кредит не передбачає державних гарантій.
При цьому в інформації, опублікованій ЄБРР, зазначалося, що на виділені кошти планувалося придбати до 6500 нових відкритих вантажних напіввагонів загального призначення.