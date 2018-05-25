«Укрзалізниця» поїздом з’єднає Кременчук із Прикарпаттям

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Поїзд вирушатиме з Кременчука о 13:40 і прибуватиме до Ворохти об 11:58

Мешканці центральної України найближчим часом отримають можливість їздити до Львова та Прикарпаття без пересадок.

З 16 червня поїзд № 143/144 Київ – Івано-Франківськ, Ворохта вирушатиме з Кременчука. Він курсуватиме через день кожного парного числа у напрямку Ворохти, у непарні числа – в напрямку Кременчука.

«Кременчук – важливий промисловий центр Полтавщини, що входить у десятку найбільших агломерацій України. Завдяки новому, подовженому маршруту поїзд з’єднає Кременчук із Вінницею, Хмельницьким, Тернополем, Львовом, Івано-Франківськом та рекреаційною зоною українських Карпат. Також залізничне сполучення із Західною Україною отримають мешканці прилеглих районів та міст Хорол, Ромодан, Бориспіль та інших», - прокоментував в. о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

Він також додав, що «Укрзалізниця» продовжує підвищувати стандарти сервісу, створює більш комфортні умови для подорожей та старається максимально враховувати побажання пасажирів: «Ми постійно аналізуємо попит на пасажирські перевезення й заповненість поїздів, щоб швидко призначати поїзди, там де це дійсно потрібно».

Поїзд вирушатиме з Кременчука о 13:40, прибуватиме до Києва о 19:50. З Києва поїзд відправлятиметься о 20:19, до Львова прибуватиме о 06:10, до Івано-Франківська – о 08:55, до Ворохти – об 11:58.

У зворотному напрямку з Ворохти поїзд вирушатиме о 13:50, з Івано-Франківська – о 17:01, зі Львова – о 19:45, у Київ прибуватиме о 06:12, у Кременчук – о 12:10.