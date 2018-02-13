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    Економіка та фінанси

    «Укрзалізниця» з квітня підвищить ціни на квитки

    Ціни на квитки підвищаться на 10%
    У квітні відбудеться перше в 2018 році планове підвищення цін на квитки для пасажирів «Укрзалізниці». Ціни підвищаться на 10%, повідомив директор з економіки та фінансів компанії Андрій Рязанцев, передає ЦТС. «Перший етап зростання цін на квитки в поїздах на 10% ми плануємо орієнтовно з 1 квітня. Отримані кошти
    • Сьогодні, 00:16
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    Ціни на квитки підвищаться на 10%

    У квітні відбудеться перше в 2018 році планове підвищення цін на квитки для пасажирів «Укрзалізниці».

    Ціни підвищаться на 10%, повідомив директор з економіки та фінансів компанії Андрій Рязанцев, передає ЦТС.

    «Перший етап зростання цін на квитки в поїздах на 10% ми плануємо орієнтовно з 1 квітня. Отримані кошти спрямуємо на розвиток пасажирської інфраструктури. Зараз ми закуповуємо пасажирські вагони, які будує національний виробник. Досить швидкими темпами здійснюється модернізація вагонів, інвестуємо в ремонт рухомого складу», — розповів Рязанцев.

    Він також запевнив, що гроші, отримані УЗ в результаті підвищення тарифів, підуть на спеціальний інвестиційний рахунок, за кошти якого буде забезпечуватися підвищення якості пасажирських перевезень.

    За словами Рязанцева, в останній раз УЗ підвищувала тарифи на пасажирські перевезення ще у 2014 році.

    «Відтоді індекс споживчих цін виріс мінімум на 60-70%, в 4-6 разів збільшилася вартість комунальних та інших послуг. По всій номенклатурі товарів, які потрібні залізниці, істотно зросли ціни», — констатує він.

    Чиновник наголошує, що вартість квитків на потяги все одно залишиться конкурентною у порівнянні з автобусними перевезеннями.

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