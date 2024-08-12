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«Укрзалізниця» продовжує рекордно нарощувати обсяги перевезень

Дарія Демяник
glavcom.ua
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«Укрзалізниця» продовжує рекордно нарощувати обсяги перевезень
Обсяг внутрішніх перевезень «Укрзалізниці» зменшився на 0,9% порівняно до минулого року і становить 46,672 млн тонн
фото з відкритих джерел

Обсяги перевезень ростуть: «Укрзалізниця» перевезла за пів року на 26% вантажів більше

У січні – липні 2024 року АТ «Укрзалізниця» перевезло 103,864 млн т вантажів, що на 25,6% більше показника аналогічного періоду торік. Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов. 

За його інформацією, тільки упродовж липня обсяги перевезень зросли на +12% (до обсягів липня 2023 року). Для залізничного транспорту показники січня – липня стали рекордними за весь період військового стану.

Зокрема, обсяг внутрішніх перевезень зменшився на 0,9% порівняно до минулого року і становить 46,672 млн тонн. Натомість обсяг імпортних перевезень збільшився на 58,4%, а експортних – на 62,3%.

Збільшення експортних перевезень в «Укрзалізниці» пояснюють ефективною роботою українського коридору експорту вантажів через порти Великої Одеси та відновленням економіки України у цілому.

Як відомо, УЗ заробила за пів року понад 3 мільярди гривень, але на кінець року заявила про очікування понад 2 мільярдів збитків. Звідки візьмуться збитки, у компанії не пояснюють, але заявили, що треба підвищувати тариф на вантажні перевезення.

Натомість експерти переконані: за збитками, які чекають у компанії, стоять неефективне керівництво та корупція, як і завжди. До прикладу, керівництво УЗ має скоротити операційні витрати, які наразі дуже роздуті, а також розібратися, скільки дизелю і куди витрачає компанія – адже ще недавно питома норма витрат дизельного пального в Україні була вдвічі більшою, ніж у Казахстані.

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Теги: корупція в Україні Укрзалізниця Україна перевезення

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