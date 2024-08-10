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Те, що відбувається в «Укрзалізниці», – магія. Аналітик вказав на проблеми, які демонструє фінзвіт компанії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Те, що відбувається в «Укрзалізниці», – магія. Аналітик вказав на проблеми, які демонструє фінзвіт компанії
Експерт наголосив, що компанія має скорочувати та оптимізувати витрати, адже ситуація у країні вкрай важка, і найбільше потерпає промисловість
фото: «Укрзалізниця»

Продаж брухту може дати «Укрзалізниці» мільярд гривень, але вони не хочуть цього робити через вільні аукціони – експерт

«Укрзалізниця» – типовий приклад неефективного управління в державній монополії, де замість оптимізації витрат та пошуків додаткового джерела доходів керівництво приймає рішення просто підвищити вартість своїх послуг. Про таке розповів директор GMK Center Станіслав Зінченко, коментуючи ініціативу УЗ щодо гармонізації тарифів на вантажні перевезення

«Те, що відбувається в УЗ – це просто магія, яку ніхто не може зрозуміти. Обсяги перевезень зросли, доходи зросли, але плануються збитки. Це є класичним прикладом неефективного управління державної монополії – якщо ти монополія, ти можеш робити будь-які фінансові результати, ціни і тарифи робити. Все це – елементи непрозорих розрахунків і, вибачте, відчуття безкарності. Війна все спише», – пояснив Зінченко.

За його словами, ніхто з учасників ринку не розуміє підстав для потенційного підвищення тарифів. Більше того: жодне нове підвищення не змінить ситуацію в компанії, якщо вона не почне ефективно працювати зі своїми доходами та видатками.

«Між підвищенням тарифів та фінансовим станом компанії немає ніякого зв’язку. Кожного разу вантажовласникам «Укрзалізниця» при підвищенні тарифів розповідає, що це необхідно, щоб акумулювати кошти для інвестиційних програм. Але жодного разу, навіть після підвищення, УЗ не виконувала навіть власні нормативи з ремонту колій!», – зауважив експерт.

Зінченко також нагадав, що в «Укрзалізниці» є внутрішні резерви, задіяння яких дасть компанії додаткові кошти і дозволить утримати тарифи від «гармонізації». Одним з таких резервів є металобрухт, який щороку приносив компанії сотні мільйонів, але який компанія наразі просто відмовляється продавати.

«Всі знають, що з вересня минулого року «Укрзалізниця» не продає брухт чорних металів, що лежить у неї на складах. Можете уявити, на скільки? На мільярд гривень. Мільярд гривень лежить на складах «Укрзалізниці», і вони його не продають! Якщо вам потрібні кошти – продавайте його, скорочуйте витрати. А знаєте, чого вони не продають? Тому що потрібно продавати тільки через «Прозорро». А вони не хочуть через «Прозорро», вони не хочуть прозоро продавати брухт, державна компанія», – наголосив експерт.

Він також наголосив, що компанія має скорочувати та оптимізувати витрати, адже ситуація у країні вкрай важка, і найбільше потерпає промисловість.

«Потрібно скорочувати видатки, оптимізувати витрати. Тобто, це серйозні питання, і ці питання задають експерти щодо ефективності операційних витрат компанії. Натомість ми бачимо класичну модель поведінки державного монополіста – підвищувати тарифи замість підвищувати ефективність та шукати внутрішні резерви», – резюмував Зінченко.

Як відомо, УЗ заробила за півроку понад 3 мільярди гривень, але на кінець року заявила про очікування понад 2 мільярдів збитків. Звідки візьмуться збитки, у компанії не пояснюють, але заявили, що треба підвищувати тариф на вантажні перевезення. Натомість експерти переконані: за збитками, які чекають у компанії, стоять неефективне керівництво та корупція, як і завжди.

До прикладу, варто розібратися, скільки дизелю і куди витрачає УЗ – адже ще недавно питома норма витрат дизельного палива в Україні була вдвічі більшою, ніж у Казахстані.

Теги: тарифи війна Укрзалізниця корупція перевезення

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