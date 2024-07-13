Демографічна криза: скільки людей залишиться в Україні через 10 років

Для підтримки чисельності населення на рівні 30 мільйонів потрібно щороку залучати приблизно 300 тисяч мігрантів

Інститут демографії та соціальних досліджень оцінив перспективи чисельності українського населення

За оптимістичними прогнозами, у 2033 році в Україні в кордонах 1991 року проживатимуть не більше 35 мільйонів громадян. Про це повідомила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова, передає rbc.ua.

«Давайте забудемо про те, що у нас було 52 млн українців. 52 млн не буде ніколи. За найбільш оптимістичним варіантом, 2033 року нас буде 35 млн, я говорю про Україну в кордонах 1991 року. Тобто в будь-якому випадку – повернемо ми всіх наших мігрантів, залучимо мігрантів з інших країн – скорочення населення України все одно буде», – попередила науковиця.

Лібанова пояснює, що для підтримки чисельності населення на рівні 30 мільйонів потрібно щороку залучати приблизно 300 тисяч мігрантів. Відповідно, виникне питання про інтеграцію всіх цих людей в українське суспільство.

«Якщо ми не зможемо самі себе забезпечити робочою силою, а ми не зможемо, то доведеться когось запрошувати з інших країн. Скоріше за все, це будуть люди з менш розвинених країн. Зазвичай, це так відбувається. Але якщо в Україні будуть цікаві для молоді стартові умови, то можуть приїхати і поляки, і з країн Балтії, можуть приїхати і з Центральної Європи, Західної Європи – це абсолютно можливо», – зауважила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень.

Зазначимо, що, за оцінками Інституту демографії та соціальних досліджень, станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України становила 28-34 млн.

Нагадаємо, що покоління чоловіків, яким зараз 25-30 років, є в Україні найменш чисельним, а саме вони могли б більш ефективно захищати нашу країну від ворога. Про це експерти заговорили після того, як було зменшено призовний вік від 27 до 25 років.

До слова, після закінчення великої війни одними з головних проблем, що постануть перед Україною, будуть демографічна криза, зміна статево-вікової структури та міграція. Ці проблеми мали місце ще до повномасштабного вторгнення, а згодом вони лиш загостряться.

На думку Олександра Гладуна, заступника директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи, підвищення народжуваності в Україні можна досягти допомогою у боротьбі з безпліддям та спрощенням умов з усиновлення дітей.