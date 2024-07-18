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Американський художник створює мурал у Гостомелі

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Американський художник створює мурал у Гостомелі
Тематика розписів включає квіти, символи миру та єдності, а також елементи, що відображають культурну спадщину України
фото:скріншот

До американського митця приєдналася українська художниця Олена Янко

Відомий художник Trek Thunder Kelly розпочав роботу над стінописом у клубі «Чотири леви». Про це повідомляє Гостомельська сільська військова адміністрація.

«Тематика розписів включає квіти, символи миру та єдності, а також елементи, що відображають культурну спадщину України», - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що митці створюють мурал у межах проєкту Flowers for Hope («Квіти надії»). Ініціатором є сам Trek Thunder Kelly.

Раніше «ТиКиїв» повідомляв, що Київрада затвердила порядок створення стінопис на столичних будівлях і спорудах. Документ передбачає прозорий механізм щодо мистецького оформлення міського середовища у формі монументальних стінописів. Порядок визначатиме механізми не тільки нанесення нових стінопис, а також їх утримання, збереження та демонтаж. Зокрема, у столиці заборонять створювати стінописи на фасадах об'єктів культурної спадщини або ті, що містять рекламу, інформацію або контент, заборонений українським законодавством.

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Теги: художник R Kelly квіти Україна монумент мурал історія Київрада

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