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Орбан відзначився новою скандальною заявою про вступ України в НАТО та ЄС

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Орбан відзначився новою скандальною заявою про вступ України в НАТО та ЄС
Орбан зробив комплімент Україні, назвавши її сильною державою, яка «успішно і з безпрецедентною силою» протистоїть Росії
фото: Orbán Viktor/Facebook

Угорський політик пропонує відмовитися від Євросоюзу як політичного проєкту

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна не стане членом НАТО чи Європейського союзу, тому що «у нас, європейців, не вистачить грошей». Таку заяву політик зробив під час свого виступу на літньому таборі Тушваньош у Румунії, передає hvg.hu

На думку Орбана, в України немає європейського майбутнього, натомість наша країна повернеться до ролі буферної держави, з гарантіями, які будуть закріплені США та Росією.

При цьому він зробив комплімент Україні, назвавши її сильною державою, яка «успішно і з безпрецедентною силою» протистоїть Росії, і навіть відзначив прагнення України стати «новим східним кордоном Заходу».

«Досі вони (українці, – ред.) бачили себе як зону зіткнення... Тепер же відкрилася перспектива приналежності до Заходу, це стало новою місією, яку вони самі собі поставили, вони хочуть бути новим східним кордоном Заходу», – заявив Орбан.

Прем’єр Угорщини, яка головуватиме пів року в Раді ЄС, також зазначив, що від Євросоюзу як політичного проєкту потрібно відмовитися, а натомість зміцнювати його як економічний проєкт.

Нагадаємо, що міністри закордонних справ країн Європейського союзу обговорять, як реагувати на візити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Росії та Китаю, а також на звинувачення Будапешта на адресу ЄС.

Як повідомлялося, Орбан 2 липня вперше з 2010 року приїздив до Києва на зустріч із президентом Володимиром Зеленським, де закликав його «зробити перерву, припинити вогонь і потім почати переговори». Прем’єр приїхав наступного дня після того, як почався піврічний період головування Угорщини в Раді Європейського Союзу.

Після візиту до Києва Орбан вирушив з візитом до Москви. В Україні та ЄС наголосили: він не має жодних повноважень проводити переговори від імені Євросоюзу чи України. У відповідь на критику Орбан і сам визнав, що не має мандата на «мирні переговори», але стверджував, що Будапешт «може бути гарним знаряддям миру» в руках інших. Віктор Орбан виправдав свою неоголошену поїздку до Росії, посилаючись на економічні наслідки війни в Україні для Європейського Союзу.

Після візиту до України та Росії Орбан вирушив до Китаю. Глава Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з Орбаном також казав про «швидке припинення вогню та політичне врегулювання» російсько-української війни, не зазначивши, які поступки з боку України передбачає це «швидке припинення вогню».

До слова, Орбан ознайомив лідерів Європейського Союзу з результатами його візитів до України, Росії та Китаю, презентувавши «мирний план», який мав би врегулювати війну в Україні.

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Теги: Європейський союз НАТО Україна Віктор Орбан

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