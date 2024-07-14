Як українські пасічники допомагають зберегти продукти без світла

Дослідники з Університету Кардіффа у співпраці з українськими пасічниками змішали шматок тканини або навіть папір із бджолиним воском

У відповідь на російські атаки на енергетичну інфраструктуру України, британські вчені з Університету Кардіффа разом з українськими пасічниками розробили інноваційну упаковку з бджолиного воску. Цей винахід допоможе зберегти харчові продукти, які швидко псуються, в умовах відсутності електроенергії та холодильників. Про це йдеться в інформаційній публікації ВВС.

«Використання обгорток з бджолиного воску, які мають природні антибактеріальні властивості, є логічним рішенням проблеми збереження продуктів» ,– зазначає Лес Бей, один з розробників проєкту.

Вчені створили різноманітні «рецепти» обгорток, поєднуючи бджолиний віск з іншими природними компонентами, такими як шавлія. Ці обгортки не лише продовжують термін зберігання сендвічів, але й можуть бути використані для інших продуктів. Українські пасічники активно долучилися до проєкту, надаючи віск та допомагаючи у тестуванні різних його видів. Використання правильного типу воску дозволяє максимально продовжити термін зберігання продуктів. Українські вчені з Харківського політехнічного інституту поширюють інформацію про цей винахід в Інтернеті та соціальних мережах, сподіваючись, що він стане у пригоді українцям, особливо тим, хто проживає у зоні бойових дій та поблизу лінії фронту.

«Упаковка з бджолиного воску може бути використана для зберігання хліба, фруктів та овочів, що особливо важливо в умовах частих відключень електроенергії» ,– підкреслює Юлія Юдіна з Національної університетської аптеки Харківського політехнічного інституту.

Юлія Юдіна з Національної університетської аптеки Харківського політехнічного інституту підкреслює, що ситуація у зоні бойових дій та поблизу лінії фронту дуже важка. У цих регіонах дуже часто трапляються відключення електроенергії. Тому упаковку із бджолиного воску можна використовувати для зберігання хліба, фруктів та овочів.

Нагадаємо, в Україні активно створюється і використовується новітня зброя. Завдяки прагненню перехитрити ворога і великим інвестиціям, Україна стає центром для розробки автономних дронів та іншого озброєння.

До слова, Україна запустила в серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони, здатні вражати стратегічні об’єкти ворога на відстані більш як 1000 км.