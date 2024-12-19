В Україні зʼявилося 50 нових професій. Деталі від Мінекономіки

До класифікатора внесли також інші назви професій, зокрема, автор текстів (копірайтер), автор промов, відеограф тощо

Міністерство економіки скасувало 42 застарілі назви професій і змінило 34 професійні назви робіт

Міністерство економіки внесло до класифікатора професій 50 нових професій і посад, що стосуються медицини, судової системи, прокуратури, медіа та інших сфер діяльності. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Так, міністерство економіки скасувало 42 застарілі назви професій, серед яких інструктор з організації роботи народних дружин, викладач із соціальної педагогіки, прокурор-криміналіст, і змінило 34 професійні назви робіт.

«Професії та посади повинні відповідати вимогам часу й потребам ринку праці, тому ми осучаснюємо перелік професій у класифікаторі», – зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Зокрема, за пропозицією Міністерства охорони здоров’я осучаснено вісім назв посад у сфері охорони здоров’я та внесено нові назви професій: нутриціолог і професіонал з медичної статистики.

Крім цього, класифікатор доповнено новим класифікаційним угрупованням – слідчі (поліція). До нього віднесли шість назв слідчих поліціянтів: слідчий (поліція), старший слідчий в особливо важливих справах, слідчий-криміналіст (поліція) тощо.

У сфері правосуддя увідповіднені із законодавством 52 професії, а у сфері медіа – 18 професій.

До класифікатора внесли також інші назви професій, зокрема, автор текстів (копірайтер), автор промов, відеограф, майстер з експлуатації та ремонту роботизованих і мехатронних систем, оператор оперативно-рятувальної служби цивільного захисту тощо.

Також, внесено нові назви професій:

за ініціативи Міністерства економіки – «Майстер з експлуатації та ремонту роботизованих та мехатронних систем»;

Державної служби з надзвичайних ситуацій – «Оператор Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту»;

Міністерства розвитку громад та територій – «Агент станційний», «Оператор при черговому по району (на залізничному транспорті)»;

Міністерства молоді та спорту – «Менеджер (управитель) спортивної діяльності»;

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації – чотири назви професій сфери захисту та стійкості критичної інфраструктури, серед яких «Аналітик з оцінки ризиків, загроз та стану захищеності об’єктів критичної інфраструктури» та «Фахівець із захисту та стійкості об’єктів критичної інфраструктури».

Нагадаємо, Кабінет Міністрів розширив перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації. Отримати броні зможуть фахівці стоматології, протезисти та техніки. Про це йдеться в постанові Уряду №1362.