Україна отримає від МВФ транш у $1,1 млрд

У МВФ зазначають, що українська економіка, попри складні умови, залишається стійкою

Рада директорів МВФ завершила шостий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, ухваливши рішення про виділення Україні близько $1,1 млрд, які будуть спрямовані владою на бюджетну підтримку. Про це йдеться у заяві фонду.

Таким чином, загальний обсяг виплат за програмою, що підтримується МВФ, сягне $9,8 млрд.

У МВФ зазначають, що українська економіка, попри складні умови, залишається стійкою, а показники виконання програми EFF – високими. Влада виконала всі кількісні критерії ефективності та структурні орієнтири, встановлені на кінець вересня.

«Прогноз економічного зростання на 2024 рік було підвищено з огляду на кращу, ніж очікувалось, стійкість до енергетичних шоків. Однак у 2025 році очікується уповільнення через дедалі жорсткішу ситуацію на ринку праці, вплив російських атак на українську енергетичну інфраструктуру та подальшу невизначеність щодо війни. Інфляція останнім часом зросла, головним чином через ціни на продукти харчування, тоді як інфляційні очікування залишаються добре закріпленими. Адекватні резерви підтримуються завдяки значній зовнішній підтримці, що продовжує надходити», – зауважують у фонді.

Загалом, як вважають у МВФ, перспективи залишаються під впливом надзвичайно високої невизначеності.

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва зауважує, що готовність та планування на випадок непередбачуваних ситуацій є ключовими факторами.

За її словами, податковий пакет та бюджет на 2025 рік ухвалено відповідно до базового сценарію програми, але буферних резервів залишилося небагато, тому ключовим буде суворе виконання бюджету.

«Подальший прогрес у мобілізації внутрішніх доходів є вкрай важливим для України, щоб задовольнити свої першочергові потреби у видатках та відновити фіскальну стійкість. Реалізація Нацстратегії доходів та реформа митниці допоможуть збільшити доходи, покращити дотримання податкового законодавства, боротися з ухиленням від сплати податків та сприятимуть вступу до ЄС», – додала вона.

Чотирирічну програму EFF для України з доступом до фінансування у обсязі близько $15,6 млрд було схвалено 31 березня 2023 року. Ця програма є частиною пакету підтримки для України на суму $148 млрд. У квітні цього року в МВФ заявили, що українському уряду цього року потрібно $42 млрд бюджетної підтримки на тлі російського вторгнення, яке триває.

Із початку повномасштабної війни видатки держбюджету України значно зросли. У той час як військова кампанія фінансується за рахунок внутрішніх ресурсів, Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів у фінансуванні соціальних та гуманітарних потреб.

Нагадаємо, 11 листопада керівництво Міністерства фінансів України, Національного банку України та експерти Міжнародного валютного фонду розпочали обговорення щодо шостого перегляду програми Механізму розширеного фінансування.

Зазначимо, що Україна отримала черговий транш від МВФ завдяки успішному, п'ятому, перегляду програми розширеного фінансування обсягом $15,6 млрд.

До слова, за прогнозами МВФ, показник економічного зростання України за підсумками 2024 року становитиме 3,0%, в той час як наступного року знизиться до 2,5%.