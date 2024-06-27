Після скандалу із закупівлями Міноборони оголосило про зміну керівництва логістики

Міноборони уточнило, що одна з цілей закупівельної реформи – спростити доступ для нових виробників та постачальників до закупівель для потреб ЗСУ, що має покращити конкуренцію і, відповідно, ціну та якість майна

Міністерство оборони України запустило процес зміни керівництва та реорганізації Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Про це інформує пресслужба Міноборони.

Крім того, Департамент політики закупівель Міноборони ініціював створення колегіального органу з питань організації розвитку матеріального забезпечення ЗСУ, який перегляне раніше прийняту технічну документацію та забезпечить прийняття нової у відповідності зі стандартами та практиками НАТО.

Міністерство наголошує на своєму прагненні до забезпечення доброчесності в управлінні ресурсами та матеріально-технічним забезпеченням військових.

«Деякі технічні специфікації були розроблені кілька років тому, і наразі не відповідають вимогам ведення великої війни. Ми націлені переглянути всі специфікації, щоб допустити до торгів «Державного оператору тилу» якомога більше місцевих виробників, і забезпечити ЗСУ якісними тиловими товарами», – підкреслив керівник Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

Міноборони уточнило, що одна з цілей закупівельної реформи – спростити доступ для нових виробників та постачальників до закупівель для потреб ЗСУ, що має покращити конкуренцію і, відповідно, ціну та якість майна.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році в Міноборони витратили понад 54 млн грн на 153 тис. армійських пластикових фляг для ЗСУ з Китаю. Це втричі дорожче за ринкові ціни.

Нагадаємо, ЗМІ оприлюднили дані про закупівлі продуктів для ЗСУ.