Привласнив 10 млн грн, виділених на оборону: У Миколаєві посадовець отримав підозру

Посадовцю було повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем

Закупівля паливної деревини для забезпечення потреб оборони відбувалась за завищеною на 20% ціною

Начальник Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління отримав підозру через привласнення понад 10 млн грн, які було виділено на оборону. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

У вересні 2023 року посадовець уклав з приватним підприємством низку договорів на закупівлю паливної деревини для забезпечення потреб оборони. Водночас закупівля відбувалась за завищеною на 20% ціною.

Посадовець уклав з приватним підприємством низку договорів на закупівлю паливної деревини для забезпечення потреб оборони фото: dbr.gov.ua/ДБР

«За схемою, державні гроші надходили на рахунок підприємства, а «націнка» за товар ділились між змовниками. Загальний розмір збитків сягнув майже 10 млн грн», – пише пресслужба.

Посадовцю було повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем. Відповідно до ч. 2 ст. 364 Кримінального Кодексу України, йому загрожує покарання у вигляді шести років тюрми.

Закупівля паливної деревини для забезпечення потреб оборони відбувалась за завищеною на 20% ціною фото: dbr.gov.ua/ДБР

Наразі досудове розслідування триває. Також вирішується питання щодо обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади

Також розглядається можливість оголошення про підозру підприємцю.

Нагадаємо, співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику директора одного із департаментів КМДА, який вимагав хабарі у столичних автоперевізників. Про це повідомляє пресслужба ДБР. Крім того, підозру повідомили приватному підприємцю, який допомагав чиновнику організувати систему поборів.

Як повідомлялося, правоохоронці повідомили про підозру чиновнику однієї з військових частин в Одеській області. Посадовець допустив крадіжку понад 4 млн грн виплат захисників. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

До слова, суд встановив 2 млн грн застави командувачу сил територіальної оборони «Південь», який залучив бійців до будівництва маєтку. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.