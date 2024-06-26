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Фляги для ЗСУ за завищеними цінами: нове розслідування закупівель у Міноборони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Фляги для ЗСУ за завищеними цінами: нове розслідування закупівель у Міноборони
маркетплейсі Alibaba.com фляга від Taizhou Huangyan Huangyan Sigg Mold Co., Ltd, яку закуповують для ЗСУ, коштує по $3,85 (154 грн) за штуку
фото:Армія.Inform

Звичайна пластикова літрова фляга обійшлася в 355 грн, хоча такі самі фляги американського зразка вільно продають по 120 грн, аналоги можна знайти – по 72 грн

У 2024 році в Міноборони витратили понад 54 млн грн на 153 тис.  армійських пластикових фляг для ЗСУ з Китаю. Це втричі дорожче за ринкові ціни. Про це йдеться у розслідуванні NGL.media.

Журналісти уточнюють, що звичайна пластикова літрова фляга обійшлася в 355 грн, хоча такі самі фляги американського зразка вільно продають по 120 грн, аналоги можна знайти – по 72 грн. 

Журналісти стверджують, що вся відмінність з американськими втричі дешевшими аналогами – «напівпрозорий пластик і напис Власність ЗСУ, не для продажу, трошки інше різьблення на кришці і петля-тримач».

Крім того Колтрейн і Суперформ, з якими ДОТ уклав угоди, не мають власного виробництва і замовляють фляги в Китаї, причому в одного і того ж виробника – Taizhou Huangyan Sigg Mold Co., Ltd.

На маркетплейсі Alibaba.com фляга від Taizhou Huangyan Huangyan Sigg Mold Co., Ltd, яку закуповують для ЗСУ, коштує по 3,85 доларів (154 грн) за штуку. Такі самі фляги, але без написів, китайці продають через Alibaba.com по $2,5 (100 грн), а фляги американського зразка з непрозорого пластику взагалі по 73 центи (29 грн) за штуку.

Журналісти вважають, що компанії-посередники зароблять від 12 млн грн і до 15 млн грн на контракті.

Також зриваються і терміни поставки фляг. Так, Колтрейн мав поставити ДОТ партію фляг протягом 19 днів з моменту укладення контракту, пізніше термін поставки продовжили ще на 15 днів. Однак, щоб виготовити 100 тисяч фляг у Китаї і доставити їх на склад в Україні, знадобиться щонайменше 4,5 місяця.

Тому вкластися у визначені договором терміни поставки можна тільки за умови, що на момент підписання контракту фляги вже були на складі в Україні.

Власниця ТОВ Колтрейн фактично підтвердила, що так і було. Якби угода з ДОТ з якихось причин зірвалася, то компанія мала намір пропонувати ці фляги іншим замовникам.

Водночас Нацгвардія замовляє фляги американського зразка по 198 гривень за штуку, а прикордонники торік купили їх за приблизно тими самими цінами, що й Міноборони.

У ЗМІ зазначають, що фляги з написом Власність ЗСУ, не для продажу, навряд чи купить хтось, окрім Міноборони: «Заздалегідь придбати 100 тисяч фляг можна, або маючи гарантію отримання контракту, або ж невиправдано ризикуючи кількома мільйонами гривень».

Зокрема, у 2024 році згадане підприємство ДОТ чотири рази намагалося закупити пластикові фляги для ЗСУ. Перші дві закупівлі за спрощеною процедурою в січні та квітні було скасовано. Участь у цих торгах брали три різні компанії, і всі вони були готові продати 100 тисяч фляг менше ніж за 20 млн грн, однак замовник відхилив усі пропозиції. Однією з причин стала відсутність актів відповідності технічній специфікації Міноборони.

Однак згодом ДОТ ухвалило рішення укласти пряму угоду з ТОВ Колтрейн і загальна вартість угоди при цьому зросла майже вдвічі – до 35,5 млн грн. При цьому раніше ця компанія не продавала фляги бюджетним замовникам.

У відповіді на запит ЗМІ представники ДОТ пояснили таке рішення нагальною потребою у флягах і тим, що запропонована Колтрейн ціна була нижчою, ніж в інших компаніях, до яких звертався ДОТ.

Також журналісти з’ясували, що за кілька тижнів після того ДОТ уклав ще одну угоду за процедурою спрощеної закупівлі з ТОВ Суперформ на 53 тисячі фляг майже за 18,8 млн грн. У цьому випадку одна пластикова фляга обійшлася на гривню дешевше, ніж у випадку з Контрейном (354 грн проти 355 грн).

Обидві компанії працюють зовсім недавно, зазначають журналісти. Також викликають питання і власники цих компаній. Так, «Суперформ», заснований півроку тому 27-річним Владиславом Лихосенком із Запоріжжя, тільки за два останні місяці уклав п’ять угод із Нацгвардією і Міноборони на майже 310 млн грн.

Раніше Лихосенко вже намагався працювати з Міноборони. У 2022 році він заснував ТОВ Професійне спорядження, яке збанкрутувало вже через рік. На компанії залишилися 410 тис. грн боргу постачальникам і ще понад 970 тисяч гривень штрафів за прострочення поставок Міноборони за чотирма договорами, укладеними у квітні та травні 2022-го.

Лихосенко буквально за місяць до старту справи про банкрутство передав ТОВ Професійне спорядження у власність Андрію Іванову, а незабаром заснував ТОВ Суперформ. Лихосенко не захотів говорити з журналістами і проігнорував надіслані на його електронну пошту запитання.

ТОВ «Колтрейн» офіційно заснували п’ять років тому Ольга Чубенко та Лідія Хоменко – на цих жінок зареєстровано сотні компаній в Україні. Наприклад, Чубенко значиться власницею 1166 компаній, а Хоменко фігурує в 68 компаніях.

Реальні підряди Колтрейн почав отримувати тільки цього року – незабаром після того, як офіційною власницею компанії стала Юлія Кікоть. Першу угоду з ДОТна 41,6 мільйона гривень Кікоть підписала в березні, коли її компанія перемогла у спрощеній закупівлі на поставку 100 тисяч чохлів для фляг. Серед 11 учасників тендеру пропозиція Колтрейна не була найдешевшою, але замовник відхилив пропозиції учасників із меншими цінами.

Нагадаємо, ЗМІ оприлюднили дані про закупівлі продуктів для ЗСУ.

Читайте також: «Золоті фляги» для Міноборони. Як постачальники заробляють мільйони на війні 
Теги: держзакупівлі ЗСУ Міноборони

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