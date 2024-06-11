Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Від лінії фронту і аж за Урал. Заступник міністра оборони України розказав, куди долетять БПЛА

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Від лінії фронту і аж за Урал. Заступник міністра оборони України розказав, куди долетять БПЛА
«У перспективі на лінії роботи певною мірою замінять військових»
фото з відкритих джерел

Іван Гаврилюк: Створення Сил безпілотних систем – гарна перспектива, щоб перемогти у війні

Створення Сил безпілотних систем – «визначна подія, яка дає гарну перспективу, щоб перемогти у війні з Російською Федерацією». Про це заявив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк під час презентації в Києві цього нового виду Збройних сил. На його думку, ця подія увійде не лише в українську, а й у світову історію воєн. «Кардинально змінилася система управління боєм, великим операціями, – сказав генерал. – У перспективі на лінії боєзіткнення роботи певною мірою замінять військових».

Генерал нагадав, що ЗСУ почали застосовувати «мавіки» за кілька років після 2014-го, а з початком повномасштабного вторгнення РФ це українське ноухау – дрони зі скидами боєприпасів – допомогло виграти ситуацію на полі бою в той час, коли не було західної зброї. «Українці увімкнули кмітливість та винахідливість та змогли завдяки високотехнологічним системам давати відсіч ворогу, який переважав технікою, авіацією, кількістю особового складу», – підкреслив Гаврилюк.

Досі жодна армія світу не застосовувала таких високотехнолоігчних систем БпЛА в таких масштабах, сказав генерал. Як приклад він навів морські ударні дрони вітчизняного виробництва, які дозволили Україні знищити значну частину ворожого флоту в Чорному морі. Морські дрони так ще ніхто не використовував, підкреслив Іван Гаврилюк, зокрема, США задіювали дрони такого типу тільки для розвідки.

Проте «росіяни, на жаль, вчаться», зауважив він. Натепер ворог почав надолужувати у виробництві та розробці БпЛА різних типів, проте «система управління військами в Росії повільніша, ніж у нас, і це нас рятує».

Водночас, на переконання заступника міністра оборони, новостворений вид Збройних сил дасть невдовзі гарні результати на полі бою, і дрони вітчизняного виробництва росіяни побачать усюди, «від бойових порядків аж до Уралу і трохи далі».

Нагадаємо, керівником Сил безпілотних систем став полковник, Герой України, заступник головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський.

Сили безпілотних систем займатимуться комплексним плануванням військових операцій з застосуванням БпЛА, куруватимуть розвиток дронів усіх видів, як розвідувальних, так і ударних, морських дронів, діпстрайків, роботизованих комплексів.

Як зауважив Сухаревський, наразі структура Сил безпілотних систем працює у тестовому режимі і буде швидко змінюватися та вдосконалюватися. За його словами, ті підрозділи операторів дронів, які нині існують у різних видах військ, продовжать працювати у своїх бригадах і не будуть наразі перепідпорядковані Силам безпілотних систем, та водночас «забезпечення їх дронами, ремонт дрронів, підготовка кадрів є в концепті СБС». Разом з тим новий вид військ активно займається рекрутингом і створюватиме свої підрозділи операторів БпЛА.

Читайте також:

Теги: війна армія Іван Гаврилюк Вадим Сухаревський безпілотник ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

27 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорював з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню ініціативу Парижа з відправлення в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців
Міноборони Франції заперечило інформацію про відправку своїх інструкторів до України
27 травня, 22:02
Інформація про результати ураження об'єктів уточнюється
Розвідка атакувала об'єкти військово-промислового комплексу в Татарстані – ЗМІ
23 травня, 16:07
Чоловікам віком від 18 до 60 років, які перебувають на території України, протягом 60 днів необхідно оновити свої дані у військкоматах
ТЦК повідомив, які документи мають носити з собою військовозобов’язані
23 травня, 10:34
«Важливо думати, що все погане, що ворог міг тобі зробити, він уже зробив. Бо не ти перший і не ти останній. І до тебе вбивали, і після тебе вбиватимуть, а тобі легше, бо ти – вже мертвий»
Історик, який два роки воює на «нулі», дав пораду новобранцям
20 травня, 14:29
У районі міста Вовчанськ українські підрозділи посилюють оборону
Понад 100 бойових зіткнень: як минула доба на фронті
18 травня, 02:53
Окупанти поранили начальника Вовчанської міської військової адміністрації Тамаза Гамбарашвілі
РФ вдарила по селу Вовчанської громади: поранено начальника військової адміністрації
16 травня, 15:58
фото: ДСНС у Сумській області
Мер Білопілля на Сумщині: Плануємо евакуювати пенсіонерів та хворих
16 травня, 08:20
За словами Білоусова, одне з найважливіших завдань – забезпечення озброєнням російських окупантів у зоні так званої «спецоперації»
Новий глава російського Міноборони розповів про пріоритети на посаді
14 травня, 15:58
Обвинувачений у рамках покарання має виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою «Подолання агресивної поведінки»
Побиття військового у соборі. Суд відправив іподиякона УПЦ МП на «перевиховання»
13 травня, 18:02

Події в Україні

Візит Зеленського до Німеччини та знищення ворожого Су-25. Головне за 11 червня
Візит Зеленського до Німеччини та знищення ворожого Су-25. Головне за 11 червня
Від лінії фронту і аж за Урал. Заступник міністра оборони України розказав, куди долетять БПЛА
Від лінії фронту і аж за Урал. Заступник міністра оборони України розказав, куди долетять БПЛА
Командувач сил безпілотних систем: Такого виду збройних сил немає у жодній країні світу
Командувач сил безпілотних систем: Такого виду збройних сил немає у жодній країні світу
Куп'янський мер-колаборант Геннадій Мацегора помер у лікарні після замаху
Куп'янський мер-колаборант Геннадій Мацегора помер у лікарні після замаху
Офіцер Національної академії сухопутних військ отримав підозру
Офіцер Національної академії сухопутних військ отримав підозру
Окупанти захопили село біля Часового Яру? ЗСУ спростували
Окупанти захопили село біля Часового Яру? ЗСУ спростували

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
111K
«Патли повириваю». Магучіх прокоментувала спілкування з росіянкою, яка виступає за Кіпр
19K
У Запоріжжі чоловік застрелив чиновника
12K
Глава Хмельниччини відповів любителям футболок «Ухилянт» (фото)
6879
На Київщині перекрито рух транспорту мостом: подробиці
5295
Хто зливав інформацію з НАБУ? Слідство залізло у планшет п’ятирічної дитини
4916
Тріумф Фаріон. Мовознавиця показала відео свого повернення у «Львівську політехніку»

Новини

Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
Сьогодні, 19:33
Офіс генпрокурора розказав, як бореться з тіньовим експортом зерна
Сьогодні, 16:14
Прессекретар Шольца заявив, що в Німеччині не буде позачергових виборів
Вчора, 18:12
СБУ затримала агента ФСБ: збирав дані про військові виші Одеси та Житомира
Вчора, 16:04
Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками зброї
Вчора, 13:43
На виборах до Європарламенту масово перемагають праві: Макрон розпускає парламент Франції
Вчора, 13:15

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua