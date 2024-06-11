Від лінії фронту і аж за Урал. Заступник міністра оборони України розказав, куди долетять БПЛА

Іван Гаврилюк: Створення Сил безпілотних систем – гарна перспектива, щоб перемогти у війні

Створення Сил безпілотних систем – «визначна подія, яка дає гарну перспективу, щоб перемогти у війні з Російською Федерацією». Про це заявив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк під час презентації в Києві цього нового виду Збройних сил. На його думку, ця подія увійде не лише в українську, а й у світову історію воєн. «Кардинально змінилася система управління боєм, великим операціями, – сказав генерал. – У перспективі на лінії боєзіткнення роботи певною мірою замінять військових».

Генерал нагадав, що ЗСУ почали застосовувати «мавіки» за кілька років після 2014-го, а з початком повномасштабного вторгнення РФ це українське ноухау – дрони зі скидами боєприпасів – допомогло виграти ситуацію на полі бою в той час, коли не було західної зброї. «Українці увімкнули кмітливість та винахідливість та змогли завдяки високотехнологічним системам давати відсіч ворогу, який переважав технікою, авіацією, кількістю особового складу», – підкреслив Гаврилюк.

Досі жодна армія світу не застосовувала таких високотехнолоігчних систем БпЛА в таких масштабах, сказав генерал. Як приклад він навів морські ударні дрони вітчизняного виробництва, які дозволили Україні знищити значну частину ворожого флоту в Чорному морі. Морські дрони так ще ніхто не використовував, підкреслив Іван Гаврилюк, зокрема, США задіювали дрони такого типу тільки для розвідки.

Проте «росіяни, на жаль, вчаться», зауважив він. Натепер ворог почав надолужувати у виробництві та розробці БпЛА різних типів, проте «система управління військами в Росії повільніша, ніж у нас, і це нас рятує».

Водночас, на переконання заступника міністра оборони, новостворений вид Збройних сил дасть невдовзі гарні результати на полі бою, і дрони вітчизняного виробництва росіяни побачать усюди, «від бойових порядків аж до Уралу і трохи далі».

Нагадаємо, керівником Сил безпілотних систем став полковник, Герой України, заступник головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський.

Сили безпілотних систем займатимуться комплексним плануванням військових операцій з застосуванням БпЛА, куруватимуть розвиток дронів усіх видів, як розвідувальних, так і ударних, морських дронів, діпстрайків, роботизованих комплексів.

Як зауважив Сухаревський, наразі структура Сил безпілотних систем працює у тестовому режимі і буде швидко змінюватися та вдосконалюватися. За його словами, ті підрозділи операторів дронів, які нині існують у різних видах військ, продовжать працювати у своїх бригадах і не будуть наразі перепідпорядковані Силам безпілотних систем, та водночас «забезпечення їх дронами, ремонт дрронів, підготовка кадрів є в концепті СБС». Разом з тим новий вид військ активно займається рекрутингом і створюватиме свої підрозділи операторів БпЛА.