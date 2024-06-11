Втрати ворога станом на 11 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

РФ у війні з Україною втратила 520 850 осіб

РФ у війні з Україною станом на 11 червня втратила 7902 танків

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 28 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 11 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 11 червня втратила:

особового складу ‒ близько 520850 (+1100) осіб,

танків ‒ 7902 (+23) од,

бойових броньованих машин ‒ 15176 (+32) од,

артилерійських систем – 13690 (+46) од,

РСЗВ – 1099 (+1) од,

засоби ППО ‒ 842 (+5) од,

літаків – 359 (+1) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11023 (+13),

крилаті ракети ‒ 2278 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18676 (+58) од,

спеціальна техніка ‒ 2288 (+21).

Втрати ворога станом на 11 червня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нині триває 839-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, 9 червня російські сили здійснили обмежене транскордонне вторгнення в Сумську область, але, ймовірно, не встановили значної чи тривалої присутності в цьому районі.