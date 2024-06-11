Втрати ворога станом на 11 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
РФ у війні з Україною станом на 11 червня втратила 7902 танків
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 28 травня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 11 червня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 11 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 520850 (+1100) осіб,
- танків ‒ 7902 (+23) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15176 (+32) од,
- артилерійських систем – 13690 (+46) од,
- РСЗВ – 1099 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 842 (+5) од,
- літаків – 359 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11023 (+13),
- крилаті ракети ‒ 2278 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18676 (+58) од,
- спеціальна техніка ‒ 2288 (+21).
Нині триває 839-й день повномасштабної війни в Україні.
До слова, 9 червня російські сили здійснили обмежене транскордонне вторгнення в Сумську область, але, ймовірно, не встановили значної чи тривалої присутності в цьому районі.
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