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Втрати ворога станом на 11 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 11 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
РФ у війні з Україною втратила 520 850 осіб
фото: Генштаб

РФ у війні з Україною станом на 11 червня втратила 7902 танків

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 28 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 11 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 11 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 520850 (+1100) осіб,
  • танків ‒ 7902 (+23) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15176 (+32) од,
  • артилерійських систем – 13690 (+46) од,
  • РСЗВ – 1099 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 842 (+5) од,
  • літаків – 359 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11023 (+13),
  • крилаті ракети ‒ 2278 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18676 (+58) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2288 (+21).
Втрати ворога станом на 11 червня 2024 року
Втрати ворога станом на 11 червня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нині триває 839-й день повномасштабної війни в Україні. 

До слова, 9 червня російські сили здійснили обмежене транскордонне вторгнення в Сумську область, але, ймовірно, не встановили значної чи тривалої присутності в цьому районі.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2024 року
Теги: росія росіяни Україна військова техніка військові Генштаб війна ЗСУ окупанти Повітряні сили ЗСУ

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Втрати ворога станом на 11 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 11 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
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