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МОЗ розширив перелік безоплатних медичних послуг для бійців ЗСУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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МОЗ розширив перелік безоплатних медичних послуг для бійців ЗСУ
Раніше бійцям ЗСУ було доступне безоплатне зубопротезування, а цього року до переліку додадуться ще й інші послуги
фото з відкритих джерел

Згідно з дослідженням Українського ветеранського фонду, майже 50% ветеранів першочергово потребують стоматологічної допомоги

Міністерство охорони здоров’я України розширило комплексну стоматологічну допомогу для українських захисників. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Раніше бійцям ЗСУ було доступне безоплатне зубопротезування, а цього року до переліку додадуться ще й інші послуги:

  • Просте та складне видалення зуба;
  • Відновлення зуба без або з використанням анестезії та лікуванням каналів;
  • Відновлення зуба з пломбуванням каналів з використанням анестезії.

Хто може отримати безоплатні стоматологічні послуги? 

  • ветерани війни;
  • особи, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій;
  • учасники бойових дій та військовослужбовці, які поки що не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання.

Слід зазначити, що вартість згаданих послуг не може перевищувати суму у 24 952 гривні.

Згідно з дослідженням Українського ветеранського фонду у січні 2024 року, майже 50% ветеранів першочергово потребують саме стоматологічної допомоги. Це означає, що цей проєкт дійсно відповідає їхнім найнагальнішим потребам, додали у Міністерстві охорони здоров’я. 

Нагадаємо, в Україні відбудуться перевірки рішень медико-соціальних експертиз щодо чоловіків, яким надали статус інвалідності 2 та 3 груп після початку повномасштабної війни. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Проте не всіх чоловіків торкнуться перевірки рішення МСЕК. 

До слова, діагноз «обмежено придатний», який використовувався в мирний час, був скасований, і тепер існують лише категорії «придатний» і «непридатний» для військової служби під час воєнного стану.  Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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Теги: ЗСУ міністр послуги діагноз

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